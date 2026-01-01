Минздрав перенес обязательный переход на электронные медкнижки на 2027 год

Почему сроки снова сдвинули

Ведомство корректирует пункт собственного приказа № 90н от 18 февраля 2022 года, который регулирует форму, порядок ведения, учета и выдачи личных медицинских книжек. Обязательный переход на электронный формат отодвигается еще на 12 месяцев. Ранее крайний срок был установлен на 1 сентября 2026 года.

Это четвертая отсрочка с момента запуска системы. Первоначально завершить переход планировалось 1 сентября 2023 года, однако Минздрав последовательно переносил дату: на 1 сентября 2024 года, затем на 2025-й, после – на 2026-й. Теперь срок отложен до 1 сентября 2027 года.

Зачем в медкнижку добавили пол и гражданство

Помимо изменения сроков, проект вносит правки в форму электронной личной медицинской книжки. В блок сведений о владельце, сразу после строки "дата рождения", добавлены две новые графы: "пол" и "гражданство".

В пояснительной записке указано, что эти данные нужны для передачи в государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Это позволит Роспотребнадзору, МВД и Минцифры в автоматическом режиме проверять прохождение медосмотров и гигиенического обучения мигрантами, занятыми в торговле, общепите и сфере услуг.

Что это значит для работников и работодателей

Бумажные медицинские книжки, выданные до вступления приказа в силу, продолжают действовать без ограничения срока – до тех пор, пока в них не закончатся страницы для штампов о медосмотрах. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения допускает оформление документа на бумаге.

При этом все новые записи о прохождении освидетельствований клиники обязаны вносить в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), откуда данные поступают в реестр Роспотребнадзора. Первичную выдачу новым сотрудникам и замену заполненных бланков проводят уже в формате электронной медкнижки – она отображается в личном кабинете на портале "Госуслуги" с QR-кодом.

Работодатели могут проверить подлинность документа через единый реестр Роспотребнадзора: ЭЛМК – по номеру и СНИЛС работника, бумажную – по типографскому номеру или штрих-коду. Медицинская книжка обязательна для сотрудников пищевой промышленности, общепита, торговли, образовательных учреждений, предприятий коммунального и бытового обслуживания – она подтверждает отсутствие инфекционных заболеваний, опасных для окружающих.

Ранее "Профиль" изучил, как власти РФ будут бороться с подделкой медицинских документов.