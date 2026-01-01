Минздрав с 1 сентября изменит порядок диспансерного наблюдения за алко- и наркозависимыми

Главное изменение: пациентов будут распределять на четыре группы диспансерного наблюдения в зависимости от характера расстройства и обстоятельств, при которых человек проходит наблюдение:

ДН-1 – люди с пагубным употреблением психоактивных веществ, когда употребление уже причиняет физический или психический вред, но синдром зависимости еще не сформировался;

ДН-2 – пациенты с алкогольной зависимостью;

ДН-3 – пациенты с зависимостью от психоактивных веществ, за исключением алкоголя;

ДН-4 – пациенты из предыдущих категорий, в отношении которых суд возложил обязанность пройти лечение от зависимости или социальную реабилитацию.

Группу пациента определяет психиатр-нарколог. Наблюдение проводится амбулаторно, в том числе на дому, в медицинской организации с лицензией по профилю "психиатрия-наркология", пишет "Парламентская газета" в четверг, 13 августа 2026 года. Новые нормы были утверждены приказом Минздрава в начале года.

Как часто пациентам с зависимостью придется посещать врача

Периодичность зависит от группы и продолжительности ремиссии. Для пациентов категории ДН-1 осмотр должен проводиться не реже одного раза в два месяца.

Для ДН-2, ДН-3 и ДН-4 в первый год воздержания от употребления психоактивных веществ – не реже одного раза в месяц. При ремиссии от одного до двух лет – не реже одного раза в два месяца, для ДН-4 при ремиссии более двух лет – не реже одного раза в три месяца.

При этом одного года ремиссии недостаточно для автоматического прекращения диспансерного наблюдения. Для групп ДН-2 и ДН-3 требуется подтвержденная стойкая ремиссия продолжительностью не менее двух лет, для ДН-4 – не менее трех лет. Для ДН-1 предусмотрено прекращение наблюдения при отсутствии признаков употребления не менее года. Решение в соответствующих случаях принимает врачебная комиссия.

Пациент также может письменно отказаться от диспансерного наблюдения. Отдельные основания для прекращения наблюдения – смерть, выезд пациента, а также отсутствие обращений в медорганизацию в течение года.

Что изменилось по сравнению с прежним порядком

Новый приказ заменяет порядок, установленный приказом Минздрава в 2015 году. Старый документ также регулировал диспансерное наблюдение людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.

С 1 сентября меняется не сам принцип наркологического учета, а его нормативная организация. Минздрав вводит четыре четко определенные группы, устанавливает для них разную частоту наблюдения и конкретизирует сроки, после которых возможно прекращение диспансерного наблюдения.

Отдельное изменение – игровая зависимость

С 1 сентября 2026 года расширяется и перечень состояний, с которыми можно обращаться за специализированной помощью по профилю психиатрии-наркологии: патологическое влечение к азартным играм будет рассматриваться в системе медицинской помощи по этому профилю.

Это не означает, что всех людей, играющих в азартные игры, автоматически поставят на диспансерный учет: речь идет именно о патологическом влечении как расстройстве, требующем медицинской помощи.