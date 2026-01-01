Мокрый снег прогнозируют в Подмосковье в ночь на воскресенье

"Мокрый снег может пройти предстоящей ночью местами по Московской области, в столице осадков не ожидается", – сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, температура ночью в Москве составит от 0 до плюс 2°C, по области – от минус 1 до плюс 4°C.

В воскресенье, 15 ноября, осадков в регионе не прогнозируется. При переменной облачности днем ожидается плюс 2–4°C в Москве и от плюс 1 до плюс 6°C в Подмосковье.

Без осадков ожидается и понедельник, 16 ноября. Ночью температура будет от 0 до плюс 2°C в столице и от минус 2 до плюс 3°C по области, днем – плюс 3–5°C в Москве и плюс 1–6°C в Подмосковье.

В ночь на вторник, 17 ноября, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в столичном регионе похолодает, в некоторых районах температура может опуститься до минус 4°C. Днем осадков не ожидается, температура будет в диапазоне от +1 до +6°C.

В ночь на среду, 18 ноября, прогнозируется от минус 2 до плюс 3°C, днем будет от плюс 1 до плюс 6°C. В течение суток местами возможны небольшие осадки в виде снега с дождем.

По прогнозу, вторая декада ноября окажется аномально теплой. Выпавший снег будет таять. По данным центра погоды "Фобос", зима в столичном регионе "пока не просматривается".

К 31 декабря в Москве, вероятнее всего, сформируется снежный покров, однако его высота может не дотянуть до климатической нормы, заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Он рассказал, какая прогнозируется погода в первый месяц календарной зимы.