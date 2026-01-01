Зима не просматривается: аномально теплая погода в Москве сохранится

Какая погода будет в выходные в Москве и регионах

В субботу, 14 ноября 2026 года, большая часть европейской территории России окажется под влиянием североатлантического циклона с центром над акваторией Белого моря. Связанный с ним волновой холодный фронт протянется от Крайнего Севера через Поволжье, низовья Дона и Крым, принеся осадки и усиление ветра, сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На Русском Севере и Северо-Западе ожидаются дожди и мокрый снег, в средних и южных широтах – преимущественно дожди. В южнорусских степях возможна слабая гроза с вероятностью около 70%, указал синоптик.

Несмотря на небольшое похолодание, температурный фон останется на несколько градусов выше нормы: на Русском Севере от минус 4 до плюс 1°C, в средней полосе от 0 до плюс 5°C, в Черноземье и Среднем Поволжье от плюс 5 до плюс 10°C, на юге от плюс 10 до плюс 15°C, при этом на Кубани до плюс 18°C.

На западе и в ряде южных регионов страны сохранится сильный ветер. На Кубани, в междуречье Волги и Дона, а также на Черноморском побережье Кавказа его порывы достигнут 15–20 м/с, в акватории Финского залива и Баренцева моря будет еще более ветрено. На остальной части Русской равнины скорость ветра составит 10–15 м/с.

По словам Тишковца, в Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер ослабеет до 5–10 м/с. День будет холоднее ночи: температура понизится до плюс 2–5°C. Атмосферное давление начнет быстро расти, к вечеру барометры покажут около 740 мм рт. ст.

"Второй выходной выдастся относительно погожим – скажется влияние северной периферии антициклона. Из-за облаков неуверенно станет выглядывать солнце, осадки маловероятны – день пройдет насухо. В сумерках 0…+3°C, после полудня +2…+5°C", – указал Тишковец.

Какая погода будет на следующей неделе

Как указал Тишковец, в начале следующей недели в Москве по ночам будет около 0°C, днем до +3°C. "Зима не просматривается – ни в понедельник, ни во вторник, ни дальше", – отметил синоптик в одном из своих постов.

По прогнозу руководителя центра "Метео" Александра Шувалова, первая половина следующей недели в Москве вряд ли будет дождливой. Но к ее концу в регионе снова возможны значительные осадки.

"Будет какое-то похолодание, но в целом на ближайшую декаду, думаю, температура будет на 2–3°C выше положенного по климату. В общем, нас ждет пасмурная, хмурая, осенняя и скучная погода", – рассказал Шувалов НСН.

К 31 декабря в Москве, вероятнее всего, сформируется снежный покров, однако его высота может не дотянуть до климатической нормы. Такой прогноз озвучил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Он рассказал, какая ожидается погода в первый месяц календарной зимы.