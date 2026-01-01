Мошенники начали имитировать взлом аккаунта на "Госуслугах" с помощью видео

При переходе на фейковый сайт портала "Госуслуги" на экране отображается форма авторизации, однако ввести информацию для входа нельзя. Далее запускается трехсекундный отсчет, после которого появляется фальшивое уведомление в виде видео "взлома" учетной записи, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в воскресенье, 30 августа 2026 года.

На экране появляется окно терминала, где последовательно всплывают сведения о нестандартной активности, а также надписи: "Выгрузка электронной подписи", "Выгрузка 2-НДФЛ", "Выгрузка паспортных данных", "Выгрузка СНИЛС", "Выгрузка кредитной истории", "Снятие самозапрета", а затем – "Данные успешно выгружены". После этого картинка перестает обновляться.

Кибермошенники на каждом этапе атаки стремятся к тому, чтобы отключить критическое мышление потенциальной жертвы, поэтому самая надежная защита от таких манипуляций – не переходить по отправленным ссылкам, подчеркивают в МВД. Пользователям настоятельно рекомендуется обращать внимание на отзывы и дату создания сайта, на который они заходят. Зарегистрированные недавно сайты или ресурсы без отзывов и упоминаний в интернете могут быть фишинговыми.

Россиянам также напоминают, что представители государственных структур, банков и правоохранительных органов не общаются с пользователями через мессенджеры.

Накануне 1 Сентября мошенники активизируют атаки на родителей школьников, используя подготовку детей к учебному году как повод для обмана. Злоумышленники могут представляться учителями, классными руководителями или членами родительского комитета и просить перевести деньги либо сообщить код из СМС. Как не стать жертвой обмана, читайте в материале "Профиля".