Москвичи проголосовали против переноса памятника Пушкину

В электронном голосовании, которое проводилось с 8:00 до 14:00 на elec.mos.ru и 132 избирательных участках, приняли участие более 740 тыс. совершеннолетних москвичей с постоянной регистрацией. Точное соотношение голосов не приводится, однако в мэрии заявили, что "большинство горожан выразили мнение, что нужно оставить памятник Александру Пушкину на прежнем месте на Пушкинской площади".

Инициативу о переносе монумента ранее выдвинул председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков. По его мнению, установка памятника на месте снесенной колокольни Страстного монастыря была ошибкой, и возвращение монумента на первоначальное место на Тверском бульваре стало бы восстановлением исторической справедливости.

Памятник работы скульптора Александра Опекушина был открыт на Тверском бульваре 6 июня 1880 года и находился примерно в 100 м от нынешней точки, напротив Страстного монастыря. После сноса монастыря в 1936–1937 годах, в ночь на 14 августа 1950 года памятник переместили на другую сторону Тверской улицы и развернули на 180°.

Власти Москвы отметили, что публичные испытания системы электронного голосования прошли успешно и проводились впервые за два года. Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября 2026 года, голосование будет трехдневным – с 18 по 20 сентября.