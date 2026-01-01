Москвичи смогут определить судьбу знаменитого памятника Пушкину на тестовом голосовании

Что за тестовое голосование?

Его хотят провести в преддверии 18-20 сентября, когда в столице будут выбирать депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино.

"Это необходимо, чтобы жители столицы познакомились с избирательным процессом, а организаторы убедились в готовности всех систем к работе", – указывается на вкладке тестового голосования сайта мэрии.

Тестирование устроено так же, как и выборы. Его участники получат бюллетень и смогут поставить в нем отметку. Разработчики же проверят работу системы в условиях, приближенных к обстановке реального голосования.

"Тестовое голосование всегда проводится в условиях, максимально приближенных к реальным выборам, то есть все необходимые избирательные процедуры соблюдаются. А все данные, которые попадают в блокчейн, зашифрованы ключом шифрования", – подчеркивают в мэрии.

Участвовать могут все совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице. В онлайн-тестировании можно поучаствовать лишь при наличии полной учетной записи на сайте мэрии.

Тестовое голосование – не новая практика для столицы. Например, оно проводилось в 2023 году, тогда тестовым вопросом был такой: "Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?" В сентябре 2023 года состоялись выборы столичного градоначальника и муниципальные.

Где стоять памятнику?

На сайте тестового голосования вопрос сформулирован так: "Нужно ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник А.С. Пушкину, в честь открытия которого была произнесена знаменитая речь Ф.М. Достоевского о роли поэта в единении России?"

Памятник был открыт 6 июня 1880 года на Страстной (ныне – Пушкинской) площади, на нечетной стороне Тверской улицы.

В речи Достоевского тогда прозвучали следующие слова: "…Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение…"

В 1950 году памятник перенесли. С тех пор он установлен на четной стороне Тверской улицы (тогда – улицы Горького), на месте снесенной колокольни. При этом памятник развернули на 180°.

С инициативой о возвращении памятника на "историческое" место выступил председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков.

"На мой взгляд, уже то, что памятник Пушкину был поставлен на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря, не очень правильно. Убежден, что и сам Александр Сергеевич этого бы не одобрил. Перенесение памятника на свое прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости и успокоение души великого гения", – полагает Михалков.