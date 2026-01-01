МВД предупредило о мошеннической схеме с топливными картами и акциями

Объявления о продаже топливных карт и талонов распространяются в соцсетях, мессенджерах, на интернет-сайтах и рекламных площадках. Товар предлагается по цене существенно ниже рыночной либо в рамках ограниченной по времени акции. Покупателя убеждают перейти по ссылке, ведущей на поддельный ресурс, где запрашивают реквизиты карты и смс-коды. Получив доступ к счету, мошенники исчезают, а сайт перестает работать.

Волк в качестве привела конкретный случай: житель Симферополя нашел в мессенджере объявление о продаже топливных талонов и перевел 5 тыс. рублей, после чего продавец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В МВД рекомендуют покупать топливные карты и талоны только через официальные сайты компаний или у их уполномоченных представителей. Перед оплатой следует проверять доменное имя сайта, наличие защищенного соединения, реквизиты и контактные данные продавца. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных и сообщать третьим лицам реквизиты карт и коды подтверждения.

Как еще обманывают автомобилистов

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России отмечают, что мошенники регулярно адаптируют схемы под текущую ситуацию на топливном рынке. Сейчас они массово создают каналы и ботов в мессенджерах, где предлагают купить талоны с дисконтом или заправиться "по предварительной записи" без очереди. Покупателей торопят, ссылаясь на ограниченный объем, и требуют немедленно перевести деньги на карты частных лиц, после чего перестают выходить на связь.

Другая легенда – "именные государственные талоны" на бензин. Гражданам звонят или пишут с предложением получить льготные нормы топлива. Для активации талона просят назвать СМС-код или ввести его на поддельной странице. Это приводит к перехвату учетных записей в мессенджерах и доступу к персональным данным.

Кроме того, злоумышленники распространяют под видом полезных приложений для автомобилистов – поиска ближайших АЗС, сравнения цен или отслеживания загруженности заправок – программы из неофициальных источников. После установки они перехватывают одноразовые пароли из СМС-сообщений и позволяют дистанционно управлять банковскими приложениями жертвы.

В МВД рекомендуют покупать топливные карты и талоны только через официальные сайты компаний или у их уполномоченных представителей. Перед оплатой следует проверять доменное имя сайта, наличие защищенного соединения, реквизиты и контактные данные продавца. Нельзя переходить по ссылкам от неизвестных и сообщать третьим лицам реквизиты карт и коды подтверждения.