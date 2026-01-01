Необходимость нового ГОСТа на пиво обосновали в Минпромторге

"Сейчас видим большое распространение частных пивоварен и вообще, в принципе, оборудование профессиональное для пивоварения крайне несложно приобрести. Новый ГОСТ позволит защитить потребителя от обмана. Контролирующие же органы получат инструменты для выявления некачественной продукции и фальсификата", – заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков в интервью РИА Новости в субботу, 29 августа 2026 года.

Документ закрепляет основные характеристики классического пива, включая вкусовые параметры светлых и темных сортов. Светлое фильтрованное пиво должно иметь чистый, сброженный солодовый вкус с хмелевой горчинкой; для пшеничного варианта допускаются пряно-ароматичные тона. Во вкусе темного фильтрованного пива должны присутствовать полные солодовые ноты с выраженным привкусом карамельного или жженого солода.

Стандарт также устанавливает требования к пенообразованию: для светлого и темного пива высота пены должна быть не менее 4 см при пеностойкости не менее 3 мин. Для безалкогольных сортов предусмотрены показатели не ниже 2 см по высоте и 2 мин. по пеностойкости.

Отдельно регламентируются цвет и аромат. Фильтрованное пиво должно быть прозрачным, без осадка, с чистым сброженным солодовым запахом и хмелевым ароматом без посторонних примесей. Для нефильтрованного пива допускается дрожжевой оттенок.

С 1 января 2027 года в России вводится новый ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия", который придет на смену действующему стандарту ГОСТ 31711-2012. Для того чтобы напиток официально назывался пивом, массовая доля солода в нем должна быть не менее 80%. Кроме того, в новом ГОСТ расширен список злаков, которые можно применять при изготовлении напитка: помимо ячменя и пшеницы, разрешено применять ржаной, гречишный, овсяный и просяной солод. Соблюдение стандарта остается добровольным для предприятий.

В России ежегодно производится около 90 млн гектолитров (9 млрд литров) пива. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, опережая Германию, но уступая Китаю и США.