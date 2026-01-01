Новак поручил гарантировать бесперебойную доставку топлива потребителям

В российском правительстве во вторник, 11 августа 2026 года, состоялось совещание по ситуации с топливом. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний.

"По окончании совещания Александр Новак дал поручения профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям", – говорится в сообщении кабмина.

В ФАС отметили, что в регионах продолжается работа по контролю ценообразования и пресечению необоснованного завышения цен на частных АЗС.

Новак о реализации топлива стандартов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"

Разрешение реализации топлива этих стандартов на внутреннем рынке РФ даст дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит топлива в отдельных регионах страны, сообщил Александр Новак РБК во вторник.

"Правительством в течение недели последней были приняты дополнительные решения по обеспечению внутреннего рынка. Было принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4". Это дополнительные объемы, которые могут быть, и покрывать возможный дефицит, складывающийся в отдельных регионах, в целом по балансу", – сказал он.

Кроме того, вице-премьер отметил, что на совещании обсуждалось как реализовать эту меру, чтобы обеспечить информирование автолюбителей, а также на каких заправках такое топливо будет продаваться.

Ранее Новак подчеркивал, что заправки должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива.

Как в России стабилизируют ситуацию с дефицитом топлива

30 июля правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Также кабмин до конца 2026 года приостановил действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива. Кроме того, правительство приняло постановление, направленное на обеспечение сельхозпроизводителей моторным топливом в необходимых объемах.

В июне Новак говорил, что в России сформирован достаточный объем топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он также отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат: в ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются.

В июле он заявил, что на топливном рынке России наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя в ремонт из-за "прилетов" по ним. По словам Новака, власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ.

11 августа власти продлили действие сниженного до 10% норматива продаж бензина на бирже в период с 30 сентября по 31 декабря 2026 года. Норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже был временно снижен с 15 до 10% от объема производства в начале июля. Правительство также разрешило учитывать в нормативе поставки топлива для сельхозпроизводителей, организаций, занятых северным завозом, строителей и РЖД.