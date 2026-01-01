Новую программу по обществознанию утвердило Минпросвещения

В девятом и десятом классах обществознание будет проходить раз в неделю, в одиннадцатом – дважды. Общий объем курса сократится с 272 до 136 часов. Высвободившиеся часы перераспределены на изучение истории. Предмет уже исключили из программы шестых и седьмых классов с 1 сентября 2025 года, а с нового учебного года он исчезнет и у восьмиклассников.

"За последние три года мы кардинально пересмотрели предмет: обновили предметные результаты, переработали программы, подготовили единые линейки учебников, ввели поурочное планирование. Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, нашего государства, культурной политике, экономике", – заявил Кравцов.

В обновленном курсе усилят связь с историей, литературой и географией. Школьники будут изучать основы государственного устройства, экономики, права и культуры, а также социальные процессы и вопросы гражданской ответственности. Содержание курса синхронизировано с федеральной рабочей программой воспитания.

В создании единой линейки учебников участвовали юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В основе содержания – положения Конституции РФ, закона "Об образовании", Стратегии национальной безопасности и указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Помощник президента Владимир Мединский ранее называл обществознание в том виде, в котором его преподавали до реформы, бесполезным и заявлял, что исключение предмета из программы шестых–восьмых классов не снизит качество знаний: необходимые материалы включат в курс истории или ученики изучат их в старших классах.

В 2022 году в закон "Об образовании" внесли изменения, закрепившие особый статус обществознания как мировоззренческого предмета. До этого курс преподавался с 6-го по 11-й класс. Переход на обновленную модель идет поэтапно: в 2025 году предмет исчез у шестых и седьмых классов, в 2026-м – у восьмых, и теперь он сосредоточен на старшей школе.

Секретарь единой линейки учебников Владислав Кононов на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории ранее рассказал, что нейросети привлекли к верификации иллюстраций и цитат при подготовке второго издания учебников. По его словам, прежние пособия по обществознанию содержали множество фейковых цитат, а в фотобанках обнаруживались ошибки с датами и названиями.