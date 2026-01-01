Новый ГОСТ на пиво начнет действовать с 2027 года

Новый национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия" был утвержден приказом Росстандарта еще в сентябре 2025 года. Он заменит действующий с 2012 года документ и впервые четко определит, какой продукт вправе называться пивом. По словам Игошина, помимо требований к доле солода, стандарт запрещает добавление этилового спирта: алкоголь в напитке может появляться только в результате естественного брожения.

Депутат отметил, что новый ГОСТ расширяет перечень разрешенного сырья. "Теперь в легальное поле включены ржаной, гречишный, овсяный и просяной солод", – сказал Игошин. Он пояснил, что это дает заводам возможность создавать новые сорта, уходить от однообразия и предлагать покупателям более широкий выбор.

По оценке парламентария, продукция, не соответствующая указанным параметрам, будет относиться к пивным напиткам и не сможет маркироваться как пиво. "Это исключает любые двусмысленности и защищает людей от недобросовестных манипуляций на этикетке", – подчеркнул Игошин.

Новый стандарт распространяется в том числе на безалкогольное пиво, но не касается "специального пива". Отдельный ГОСТ на пивные напитки вступил в силу в июле 2026 года: он, в частности, снизил требования к высоте пены и пеностойкости, а также установил, что пивные напитки должны производиться из пива (не менее 40%) или пивного сусла (не менее 40% массы сырья) с добавлением фруктового, овощного, растительного или пряно-ароматического сырья, которое не разрешено использовать в производстве пива. Роскачество, в свою очередь, ожидает утверждения в 2026 году ГОСТа на российское пиво – им будет считаться только продукт, произведенный в России, производитель которого зарегистрирован в стране, а товарный знак принадлежит российским лицам.

Покупатель с 2027 года получит гарантию: напиток с надписью "пиво" будет соответствовать заявленному составу, а производители смогут легально выпускать новые сорта на основе ржаного, гречишного, овсяного и просяного солода.

Необходимость нового ГОСТ на пиво ранее обосновали в Минпромторге.