Огурцы всегда получаются хрустящими: 3 простых лайфхака, благодаря которым все спрашивают рецепт

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Какие огурцы выбрать для консервирования

Для домашних закруток подходят только крепкие огурцы. Они не должны быть вялыми или переросшими. Всегда выбираю плоды длиной 6–12 см с пупырышками и черными шипами. Неоднократно проверено, что огурцы с белыми шипами лучше использовать для салатов. У них кожица более тонкая, и они не получаются такими хрустящими в заготовках.

Что сделать, чтобы маринованные или соленые огурцы получились хрустящими

Многие знают: чтобы огурцы стали хрустящими, их нужно перед засолкой или маринованием вымочить в воде. Однако вода комнатной температуры не подойдет: чем она холоднее, тем более упругими получатся огурчики. Один раз я добавила в воду лед – и с тех пор всегда поступаю так.

Заливаю огурцы холодной водой и кладу лед. Вода должна покрывать плоды на 7–10 см, а ее температура должна быть +5...+7°C, максимум +10°C. Поэтому примерно каждые два часа я сливаю часть воды и добавляю новую порцию льда. Время замачивания зависит от того, какие огурцы использую:

только что собранные на огороде – 3–4 часа;

собранные накануне или купленные на рынке – 6–8 часов;

купленные в магазине – 8–12 часов.

Если огурцы всплывают – придавливаю их тарелкой, поверх которой ставлю банку с водой. Важно, чтобы все плоды были погружены в воду.

Что сделать с огурцами после замачивания, чтобы они получились хрустящими

После замачивания достаю огурцы и промываю чистой водой. Потом срезаю примерно по 0,5 см с хвостика и носика – этот лайфхак я узнала от соседки и удивилась, как все просто. Благодаря ему маринад или рассол лучше проникают внутрь, и огурцы получаются более хрустящими.

Что добавить в заготовку, чтобы соленые или маринованные огурцы стали более хрустящими

Традиционно в соленые и маринованные огурцы добавляют листья смородины и хрена, зонтики укропа, черный перец-горошек. Из всех этих ингредиентов для хруста особенно важен хрен. Также хрусткость придает чеснок.

Чтобы огурчики получились вкуснее, я также всегда кладу на дно каждой банки очищенный и порезанный корень хрена и очищенные зубчики чеснока. На трехлитровую банку достаточно 2–3 небольших кусочка хрена и 5–6 зубчиков. Больше класть не следует: один раз перестаралась, огурцы стали хрустящими, но немного горчили.

Проверено неоднократно: засоленные или замаринованные таким образом огурцы получаются особенно упругими и хрустящими.