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Около 140 мигрантов задержали в метро Москвы в ходе рейда, их выдворят из России

Все задержанные иностранцы находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Они задержаны и доставлены в отделы полиции.

В метро Москвы в ходе рейда задержали около 140 мигрантов

©Агентство «Москва»

Рейд состоялся на одной из станций метро и занял несколько часов. В оперативно-профилактическом мероприятии сотрудники Миграционной службы МВД России использовали новейшие технологии поиска нарушителей миграционного законодательства.

В отношении каждого из примерно 140 задержанных составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа. Все они будут выдворены за пределы России с последующим запретом въезда в стран, пишет ТАСС в субботу, 29 августа 2026 года, со ссылкой на Миграционную службу МВД.

С 2024 года Госдума РФ приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП РФ. В июле принят федеральный закон, расширивший перечень до 45 статей. Также с июля в несколько раз увеличены госпошлины для иностранцев.

В первом полугодии 2026 года из Москвы выдворили 16 тыс. мигрантов. Это в два раза больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.

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Метки: мигранты Москва
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