От работы в такси до продажи коллекций: на что идут ученые ради исследований

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Ученый в "Убере": Леонардо Амарилла против кризиса

В Аргентине меры экономии поставили под угрозу карьеру ведущего генетика Национального совета по научным и техническим исследованиям Леонардо Амариллы. В 2025 году его зарплата была существенно сокращена и перестала покрывать расходы семьи.

Ученый сохранил основную работу и стал подрабатывать водителем "Убера". Свободное от лаборатории время он проводил за рулем, из-за чего его рабочий день достигал 11–12 часов. Об этом в среду, 12 августа 2026 года, пишет gazetametro.ru.

Краудфандинг против рака: визит биохимика за деньги

Биохимику Эдварду Миракко, изучающему механизмы роста раковых клеток, для экспериментов потребовался специальный микроскоп, который подсвечивает образец пучком электронов.

Пользование прибором было платным, а средств университетского гранта не хватало. Исследователь начал сбор пожертвований в интернете и предложил набор вознаграждений: за 10 долларов – благодарственный пост в соцсетях, за 500 – 3D-модель структуры ферментов, за 5000 – личный визит к жертвователю домой или на работу с беседой о науке.

Анатомия рыб: как рисунки Гая Харви спасли проект

Коммерциализация творческого хобби стала источником устойчивого финансирования для морского биолога Гая Харви. В молодости он писал анатомически точные картины морских обитателей – марлинов, акул и парусников.

Вдохновленный повестью Эрнеста Хемингуэя "Старик и море", ученый создал 44 полотна, которые выставил на аукцион. Работы быстро завоевали популярность, увлечение превратилось в бизнес и затем – в бренд.

На вырученные от продаж футболок, принтов и картин средства в 1999 году Харви открыл Исследовательский институт Гая Харви, занимающийся изучением образа жизни подводных обитателей и сегодня.

Жертва фаната: "Звездные войны" и Warhammer на аукционе

Продажа личных коллекций помогла профинансировать первые шаги в профессии палеонтологу Дину Ломансу. В 18 лет, не имея средств на участие в своих первых раскопках, он реализовал дорогую коллекцию памятных предметов по мотивам фильмов "Звездные войны" и позже назвал этот шаг "жертвой во имя науки".

Аналогичным образом британский историк Ли Роберт Макштейн оплатил оборудование для фотограмметрии, продав дорогую коллекционную настольную игру "Вархаммер 40.000".

Вложить по $25 тыс. и выиграть Нобелевку

Инвестиции из личных сбережений стали решением для физиков Харальда Хесса и Эрика Бетцига, разработавших концепцию микроскопа, позволяющего рассматривать клетки на молекулярном уровне.

Получить грант не удавалось, и оба ушли из Лабораторий Белла. Для закупки материалов каждый из ученых опустошил пенсионный счет и внес по 25 тыс. долларов.

Совместные наработки впоследствии принесли Бетцигу Нобелевскую премию в 2014 году, а Хесс был включен в Национальный зал славы изобретателей в 2024 году.

Дом под залог ради науки: история Уильяма Мейо

Исторический прецедент жертвенности ради исследований относится к 1864 году. Доктор Уильям Уарелл Мейо сообщил жене о намерении приобрести микроскоп, необходимый для его научной работы.

Прибор стоил настолько дорого, что врачу пришлось заложить дом. В 1883 году он открыл клинику Сент-Мэрис, позднее переименованную в клинику Мейо.

Эти случаи иллюстрируют, что ученые используют широкий спектр решений – от продажи имущества и сбережений до дополнительной занятости и онлайн-сборов – чтобы поддерживать исследования при дефиците внешнего финансирования.