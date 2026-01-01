Овербукинг на авиарейсах могут узаконить в России до конца года

"Мы в сентябре начнем это обсуждать вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года", – сказал глава Минтранса, отвечая на вопрос о датах узаконивания понятия.

В преддверии Восточного экономического форума Никитин в интервью РИА Новости уже говорил, что Минтранс разрабатывает правовую базу для применения овербукинга. По его словам, министерство детально изучило международную практику и готовит изменения в Воздушный кодекс, чтобы пассажиры получили не ограничения, а больше возможностей для планирования поездок. Он также отмечал, что инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников, позволяя авиакомпаниям оперативно предлагать освободившиеся места тем, кому нужно вылететь срочно.

В январе 2026 года Никитин называл недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. В интервью ТАСС он говорил, что Минтранс ищет решение, приемлемое для всех сторон, включая изменения в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров и установят размеры компенсаций. В качестве примера он приводил практику других стран, где авиакомпании предлагают пассажирам самим решить, кто не полетит, в обмен на справедливую компенсацию.

Что такое овербукинг

Овербукинг, или сверхбронирование, – ситуация, когда компания продает больше мест, чем может фактически предоставить. В авиации перевозчики рассчитывают на то, что часть пассажиров не явится на рейс или отменит бронь. Однако иногда мест не хватает, и пассажиру отказывают в перевозке.

В российском законодательстве понятия овербукинга сейчас нет. В конце 2024 года Минтранс начал разрабатывать поправки, среди предложений были полный запрет овербукинга, штрафы для авиакомпаний и компенсация пассажиру неустойки в размере 25% сверх стоимости билета. Теперь ведомство перешло к обсуждению формата, при котором овербукинг может быть узаконен, но с обязательными компенсациями и защитой прав пассажиров.

Ранее "Профиль" рассказал, почему в России решили узаконить овербукинг.