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Первую российскую суверенную нейросеть для образования представят до конца учебного года

Нейросеть будет содержать проверенную, достоверную информацию, заявил в среду, 11 ноября 2026 года, министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, перед принятием решения о внедрении систему обязательно апробируют и протестируют.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

©Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
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"Сегодня мы со Сбером, с ведущими компаниями работаем над своей нейросетью для системы образования, которая будет в помощь учителю и школьнику, с проверенной, достоверной информацией. Она будет помогать отстающим школьникам и тем, кто по объективным причинам учится дома", – цитирует Кравцова "Интерфакс".

Министр уточнил, что над проектом работает большой коллектив учителей, ученых и инженеров.

"Мы ее обязательно вначале апробируем, протестируем, чтобы там была только достоверная информация. Мы сейчас закладываем всю методическую основу – проверенные методики обучения – и в ближайшее время, думаю, до конца этого учебного года, представим", – рассказал Кравцов.

По его словам, "это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую будем рекомендовать использовать в учебном процессе в дополнение к традиционной системе образования".

Ссылаясь на исследования, министр добавил, что дети активно пользуются искусственным интеллектом.

"И, к сожалению, мы видим, что если это делать неконтролируемо, то ухудшаются знания. Поэтому очень важно, и об этом говорит международный опыт, чтобы мы могли встроить в нашу педагогическую систему искусственный интеллект, чтобы ребенок не просто получал готовые ответы, [...] чтобы у него формировалось критическое мышление, чтобы улучшались знания по тому или иному предмету. Будет возрастать общение учителя со школьниками. Вот это наша ключевая задача сегодня", – подчеркнул Кравцов.

Как появилась идея суверенной образовательной нейросети

Инициатива создания специализированного искусственного интеллекта для российских школ впервые прозвучала 5 октября 2026 года на встрече президента России Владимира Путина с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу "Классная тема". С предложением выступил победитель конкурса "Учитель года – 2026", преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. По его замыслу, нейросеть нужно обучить исключительно на единых образовательных программах, проверенных учебниках и верифицированном контенте, чтобы система помогала педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков.

Владимир Путин назвал эту идею "абсолютно правильной" и поддержал создание единой цифровой платформы. При этом глава государства предостерег от чрезмерного упрощения учебного процесса, подчеркнув, что образование нельзя сводить "к нажатию известных кнопочек", а искусственный интеллект должен облегчать работу учителей, не снижая качества знаний.

В тот же день министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство берет инициативу в проработку с учетом всех педагогических рисков. Позднее проект также поддержала советник президента Елена Ямпольская, отметив, что конечная цель внедрения такой технологии – разгрузить педагогов от рутины и освободить их время для живой творческой работы с учениками.

Как в российских школах регулируют использование искусственного интеллекта

В сентябре 2026 года Минпросвещения России опубликовало методические рекомендации, которые впервые регламентировали применение нейросетей в общеобразовательных организациях. Документ закрепил за искусственным интеллектом роль вспомогательного инструмента, а не замены педагогу, и отдал приоритет сервисам на базе суверенных российских моделей. Учителям разрешили использовать ИИ для подготовки конспектов, тестов и адаптации материалов, обязав их проверять контент на соответствие стандартам и не загружать в сервисы персональные данные детей.

Для школьников правила разграничили по возрастам: для учеников 1–4-х классов самостоятельная работа с нейросетями не предусмотрена, учащиеся 5–9-х классов могут применять их с разрешения педагога для поиска информации и проверки гипотез, а старшеклассники – в проектной и исследовательской деятельности. При этом в ведомстве строго запретили использовать ИИ на промежуточных и итоговых аттестациях, а также выдавать сгенерированные тексты или решения за собственные работы.

Параллельно с введением регламента в 2026/2027 учебном году был усилен блок по изучению искусственного интеллекта в школьном курсе информатики, включая новый профиль для углубленного уровня. Кроме того, в Минпросвещения анонсировали, что со следующего учебного года обязательный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" появится во всех школах для учеников с 5-го по 11-й класс.

Ранее секретарь единой линейки учебников Владислав Кононов сообщил, что нейросети привлекли к верификации иллюстраций и цитат при подготовке второго издания учебников. Выяснилось, что прежние пособия по обществознанию содержали множество фейковых цитат, а в фотобанках обнаружились ошибки с датами и названиями.

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Метки: искусственный интеллект образование
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