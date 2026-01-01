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Погода в сентябре порадует жителей Центральной России аномальным теплом

В начале осени в Центральной России ожидаются два кратковременных арктических вторжения. Об этом в субботу, 29 августа 2026 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Предварительный прогноз погоды

©Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

"В сентябре на европейской части России будет преобладать более теплая, чем обычно, погода", – написал Леус в своем канале в мессенджере "Макс".

По оценке эксперта, в среднем по региону температура окажется выше нормы на 1–3°C. На крайнем севере и на юге этой территории превышение климатической нормы составит более 3°C.

Леус уточнил, что одно из прохладных вторжений вероятно во второй половине первой декады сентября. В эти дни температура будет на 2°C ниже обычного. Еще один эпизод похолодания ожидается в начале третьей декады месяца.

Теплое начало осени синоптик прогнозирует также для севера Сибири и большей части Якутии. Прохладнее обычного будет в Приколымье и в океанической части Дальнего Востока.

Ранее Леус рассказал, что последние ночи августа в Москве будут прохладными, в Подмосковье обещают до +3°C.

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Метки: прогноз погоды
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