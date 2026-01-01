Последние ночи августа в Москве будут прохладными, в Подмосковье обещают до +3°C

В Москве минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила +9,8°C. На других городских метеостанциях она колебалась от +12,8°C на Балчуге до +7,2°C в Бутово. В Новой Москве температура опускалась до +3,8°C, пишет Леус.

Холодная погода отмечалась и в других регионах Центральной России. В Калужской области температура местами снижалась до +4,4°C, в Тульской – до +4,3°C, в Рязанской – до +4,0°C, в Тверской области – до +3,9°C, в Смоленской – до +3,7°C, а в Ярославской – до +1,8°C.

Какая температура будет в столице

Согласно прогнозу Гидрометцентра для Москвы, в Москве 28–31 августа днем будет примерно +20...+21°C, без возвращения к летней жаре. Столичное метеобюро обещает на градус больше.

Ближайшие ночи будут прохладными, самая низкая температура ожидается сегодня:

ночь на 28 августа: +9...+11°C, местами до +6°C;

ночь на 29 августа: +9...+11°C, в центре города +12...+14°C;

ночь на 30 августа: +9...+11°C, в центре +12...+14°C;

ночь на 31 августа: +10...+15°C.

В Московской области температура днем не превысит +20°C, а ночью будет понижаться до +3...+8°C.

По прогнозу Леуса, метеорологическое лето в Москве продлится дольше обычного, и начало метеорологической осени сдвинется на более поздний срок.

В ЦФО местами похолодает до нуля

По данным Леуса, Центральный федеральный округ ожидают две холодные ночи. В Калужской и Тверской областях прогнозируют +2...+7°C.

В Рязанской и Владимирской областях ночная температура опустится до +1...+6°C. В Ярославской и Ивановской областях ожидается 0...+5°C.

Самым холодным местом Центрального федерального округа останется Костромская область. Там местами возможны первые заморозки в центральных областях.