Комфортной и сухой погодой завершится лето в Москве

"При переменной облачности осадки у нас не ожидаются. В пятницу минимальная температура воздуха в Москве плюс 10 – плюс 12 градусов, максимальная плюс 18 – плюс 20 градусов. В субботу-воскресенье минимальная температура плюс 8 – плюс 13 градусов, максимальная плюс 15 – плюс 20 градусов", – рассказала она.

"И закончится лето у нас комфортной погодой, ночью плюс 9 – плюс 14 градусов, дневная температура плюс 17 – плюс 22 градуса", – добавила синоптик.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето в Москве продлится как минимум до начала сентября. По его словам, в первой пятидневке предстоящего месяца в столице ожидаются летние значения температуры. Он опроверг появляющиеся сообщения о наступлении метеорологической осени 25 августа.