Праздники 11 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Международный день здорового сердца;

День белого гриба;

Международный день фуфу;

День гор – Япония;

День национальной идентичности (Навасард) – Армения;

Рождество святителя Николая Чудотворца;

День памяти святого мученика Каллиника Киликийского;

Калинник.

Праздники 11 августа 2026 года

Международный день здорового сердца. Памятная дата, посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и контролю факторов риска. В этот день напоминают о важности физической активности, здорового питания, отказа от вредных привычек и регулярных медицинских осмотров.

День белого гриба. Неофициальный российский праздник, связанный с началом сезона тихой охоты. Белый гриб в народной традиции считается самым ценным лесным трофеем, а сам день напоминает о бережном отношении к лесу и сезонным дарам природы.

Международный день фуфу. Культурная и гастрономическая дата, посвященная традиционному блюду западноафриканской кухни. Фуфу готовят из маниока, ямса или банана и подают с густыми соусами и супами; праздник подчеркивает значение национальной кухни и культурных традиций.

День гор – Япония. Национальный праздник Японии, установленный для того, чтобы напомнить о красоте и значении гор. Его отмечают в период летнего сезона, когда многие жители страны отправляются в горные районы и проводят время на природе.

День национальной идентичности (Навасард) – Армения. Праздник связан с древним армянским Новым годом и напоминает о культурных корнях страны. В этот день проходят народные гулянья, ремесленные ярмарки и мероприятия, посвященные армянским традициям.

Рождество святителя Николая Чудотворца. Один из самых почитаемых на Руси православных праздников, посвященный рождению святителя Николая. Его чтят как покровителя путешествующих, детей, моряков и всех, кто обращается к нему с молитвой о помощи в трудных обстоятельствах.

День памяти святого мученика Каллиника Киликийского. Православная церковь вспоминает мученика III–IV веков, который не отрекся от христианской веры во время гонений. В житии святого рассказывается о его стойкости, чудесной помощи мучителям и мученической кончине.

Калинник. В народном календаре 11 августа связано с памятью святого Каллиника и созреванием калины. В этот день собирали ягоды, готовили из них пироги, кисели и напитки, а утреннюю росу считали целебной. По приметам, обильная калина сулила суровую зиму, а ранние заморозки предупреждали о скором похолодании.