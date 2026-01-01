Праздники 12 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День Воздушно-космических сил России;

Международный день молодежи;

Всемирный день слонов;

Всемирный день каллиграфии;

Всемирный день гиролы;

День виниловых пластинок;

День среднего ребенка;

День памяти апостолов от 70 Силы и Силуана – православная памятная дата;

Силин день, или Силов день – народный праздник.

Праздники 12 августа 2026 года

День Воздушно-космических сил России. Официальная памятная дата Вооруженных сил России, посвященная военнослужащим и специалистам военной авиации. Дата связана с созданием 12 августа 1912 года специального органа управления воздухоплавательным делом в составе российского военного ведомства. Официальный статус памятного дня установлен Указом президента России от 31 мая 2006 года. С 2015 года Военно-воздушные силы входят в состав Воздушно-космических сил России.

Международный день молодежи. Международная памятная дата ООН, учрежденная Генеральной Ассамблеей в 1999 году. Впервые День молодежи отмечался 12 августа 2000 года. Дата посвящена вопросам образования и занятости молодых людей, их участию в общественной жизни, равным возможностям и реализации молодежных инициатив. Ежегодно ООН определяет отдельную тему, связанную с актуальными проблемами молодежи.

Всемирный день слонов. Международная природоохранная инициатива, посвященная сохранению слонов и привлечению внимания к угрозам, с которыми сталкиваются эти животные. Всемирный день слонов отмечается 12 августа с 2012 года. Среди основных угроз для популяций слонов – сокращение естественной среды обитания, браконьерство и конфликты между человеком и дикой природой.

Всемирный день каллиграфии. Неофициальная тематическая дата, посвященная искусству красивого и выразительного письма. В этот день проводят мастер-классы, выставки и другие мероприятия, посвященные различным школам и традициям каллиграфии. Всемирный день каллиграфии не является официальным праздником ООН.

Всемирный день гиролы. Природоохранная дата, посвященная гироле – редкой африканской антилопе, также известной как антилопа Хантера. Вид обитает преимущественно в приграничных районах Кении и Сомали и находится под угрозой исчезновения. День призван привлечь внимание к сохранению этого редкого животного и его естественной среды обитания.

День виниловых пластинок. Неофициальная тематическая дата, посвященная виниловым музыкальным записям и культуре их коллекционирования. В этот день поклонники аналогового звука слушают музыку с пластинок, посещают музыкальные магазины и вспоминают историю виниловой индустрии.

День среднего ребенка. Неофициальная семейная дата, посвященная детям, которые растут между старшими и младшими братьями или сестрами. День напоминает о необходимости уделять внимание каждому ребенку в семье и подчеркивает особенности положения средних детей.

День памяти апостолов от 70 Силы и Силуана. 12 августа Русская православная церковь совершает память апостолов от 70 Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Сила был одним из сподвижников апостола Павла и участвовал в распространении христианского учения. Силуан также упоминается среди апостолов от 70. Их память совершается 12 августа по новому стилю.

Силин день, или Силов день. Народный праздник, связанный с памятью апостолов Силы и Силуана. На Руси считалось, что в этот день человеку, животным и растениям прибавляется сила. Особое внимание уделяли ржи: говорили: "На Силу и Силуана рожь бывает пьяна", имея в виду налитые колосья, которые склоняются к земле.