Праздники 13 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Международный день левшей;

Всемирный день каллиграфии;

Всемирный день донорства органов;

День памяти жертв Берлинской стены;

День встреч;

День шумящих ракушек;

День вина просекко;

Праведный Евдоким Каппадокиянин;

Евдокимов день, или Евдокимово заговенье.

Праздники 13 августа 2026 года

Международный день левшей. Международная дата, посвященная людям, предпочитающим левую руку в повседневной деятельности. Ее отмечают 13 августа с 1976 года, а современная традиция связана с британским Клубом левшей. Праздник обращает внимание на бытовые и профессиональные особенности леворуких людей в мире, где большинство предметов и рабочих инструментов рассчитано на правшей.

Всемирный день каллиграфии. Неофициальная тематическая дата, посвященная искусству красивого письма. Ее отмечают 13 августа, проводя мастер-классы, выставки и занятия, посвященные различным каллиграфическим традициям. В современной культуре каллиграфия используется не только как вид искусства, но и в графическом дизайне.

Всемирный день донорства органов. Тематическая дата, посвященная трансплантации органов и повышению осведомленности о значении донорства. В этот день говорят о необходимости развития трансплантологической помощи, совершенствования медицинских технологий и увеличения доступности пересадки органов. Дата широко представлена в календарях тематических и медицинских инициатив, однако не относится к официальным дням ООН.

День памяти жертв Берлинской стены. 13 августа в Германии вспоминают людей, погибших в результате разделения Берлина и попыток пересечь границу между Восточным и Западным Берлином. Именно 13 августа 1961 года власти ГДР начали закрывать границу и возводить систему заграждений, которая впоследствии стала Берлинской стеной. В 2026 году исполняется 65 лет со дня начала ее строительства, в Берлине запланированы официальные памятные мероприятия.

День встреч. Неофициальный тематический праздник, посвященный общению с друзьями, родственниками и знакомыми. 13 августа принято использовать как повод для встреч с людьми, с которыми давно не удавалось увидеться.

День шумящих ракушек. Неофициальная дата, связанная с детским и летним воспоминанием о ракушках, которые при поднесении к уху создают характерный шум. На самом деле звук возникает из-за резонанса и усиления окружающих фоновых шумов.

День вина просекко. Неофициальный гастрономический праздник, посвященный итальянскому игристому вину просекко. Напиток производится преимущественно в регионах Венето и Фриули-Венеция-Джулия и имеет защищенное географическое наименование.

День праведного Евдокима Каппадокиянина. Православная церковь 13 августа чтит память праведного Евдокима, жившего в IX веке в Каппадокии. Он происходил из знатной семьи, сохранил обет целомудрия и посвятил жизнь молитве, справедливости и помощи бедным, сиротам и вдовам. Согласно церковному преданию, после смерти его тело осталось нетленным, а у его мощей происходили исцеления.

Евдокимов день, или Евдокимово заговенье. В народном календаре 13 августа связано с памятью праведного Евдокима и последним днем перед началом Успенского поста. В этот день старались завершить наиболее важные хозяйственные дела, привести в порядок сельскохозяйственные орудия и сделать запасы к осени. Особое значение придавали репе, которая была одним из основных продуктов русского крестьянского хозяйства. После Евдокимова заговенья начинался Успенский пост.