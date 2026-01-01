Праздники 27 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

Всемирный день озер;

Международный день бокса;

День любителей бананов;

450-ю годовщину со дня смерти Тициана.

Праздники и памятные даты 27 августа 2026 года

День российского кино. Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа. Свой современный статус получил в 2001 году с подачи Службы кинематографии Министерства культуры России. Никита Михалков в 2002 году предлагал перенести этот день на последнюю пятницу сентября, однако его инициатива особой поддержки не получила.

Скажем прямо, нет-нет да и проскакивает у нас несколько пренебрежительное отношение к отечественному кинематографу. Справедливо ли оно?

С прошлым все понятно – там были "Броненосец Потемкин" Эйзенштейна и "Летят журавли" Калатозова. "Война и мир" Бондарчука получила "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке. Комедии Гайдая по сей день служат надежным источником цитат, а любой уважающий себя любитель фантастики, конечно же, смотрел "Сталкера" Тарковского.

А в наши дни? Будут ли смотреть потомки хоть тот же "Ночной дозор" Бекмамбетова? А ведь он задал довольно высокую планку… Трудно судить. В любом случае, стоит воздерживаться от реакций в стиле "не смотрел, но осуждаю". День же российского кино может послужить поводом, чтобы тот или иной отечественный фильм посмотреть.

В столице России в эти дни проходит Московская международная неделя кино – она началась 24 августа и продлится до 30-го. Среди ее хедлайнеров, например, "Горец" Кристофер Ламберт, Митхун Чакраборти, Дарья Мороз, Леон Кемстач. 29 августа состоится акция "Ночь кино" – кинопоказы пройдут под открытым ночным небом в "Музеоне" и "Сокольниках", а всего в акции примут участие более 80 площадок, запланировано более 300 мероприятий.

Всемирный день озер. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года. Заявленная цель – повысить осведомленность людей о важности озер для планеты, поддержать биоразнообразие и остановить загрязнение водоемов.

Число озер на Земле очень велико, их больше 117 млн. При этом они занимают только около 4% поверхности суши. Озера крайне важны для человеческих обществ и вообще всей нашей планеты. Именно здесь содержится около 90% поверхностных запасов пресной воды на планете. Они играют важную роль в регулировании климата, предоставляют рекреационные и экономические возможности, служат средой обитания для множества видов рыб, растений и диких животных, способствуя поддержанию биологического разнообразия.

Однако за последние 50 лет численность пресноводных видов животных и растений сократилась на 85% из-за антропогенного воздействия.

"Если продолжать оказывать давление на озера, они окажутся на грани упадка. К 2050 году ценность их экосистем может сократиться на 20%, загрязнение – более чем удвоиться, а выбросы метана резко вырасти, что нанесет ущерб окружающей среде и экономике", – подчеркивают в ООН.

Отметить этот день можно, например, организовав уборку мусора у ближайшего водоема или подключившись к одной из таких акций. При возможности берега было бы неплохо укрепить деревьями и кустарниками.

В конце концов, можно просто опубликовать в соцсетях фото любимого озера и напомнить о том и тех, кто этому озеру угрожает.

Международный день бокса. В России этот праздник начали отмечать в 2017 году, а в 2018 году его официально признала Международная ассоциация бокса (IBA) – так пишут в Федерации бокса России.

Поначалу праздновали его 22 июля, но в 2021 году решили перенести, чтобы связать дату с первым чемпионатом мира по боксу, который прошел в Гаване с 17 по 30 августа 1974 года.

"Бокс – это не просто вид спорта; это образ жизни, который требует дисциплины, мужества и непоколебимой решимости. Он учит нас терпению, уважению и силе человеческого духа. Объединяет людей со всех уголков земного шара. Создает нерушимые связи, воспитывает лидеров и вдохновляет миллионы", – подчеркивают в Федерации.

В то время как традиции кулачного боя насчитывают тысячелетия, бокс в более или менее современном виде, как считается, появился в Англии в начале XVIII века. Настоящий же прорыв последовал в веке XIX. В 1867 году свод правил бокса разработал боксер-любитель Джон Грэхэм Чемберс, а 9-й маркиз Куинсберри и поддержал автора деньгами, и задействовал свои ресурсы, чтобы новые правила получили возможно большее распространение. И преуспел – классический набор правил и по сей день носит его имя.

Точной глобальной статистики по числу боксеров-профессионалов и любителей в мире нет. Одних только профессионалов насчитывается до 25.000, а если посчитать всех занимающихся в секциях и кружках, нужно будет говорить о миллионах человек.

Небезызвестный Рокки Бальбоа учил: "Дело не в том, как сильно ты ударишь. Важно то, как ты держишь удар – и можешь ли после этого двигаться вперед".

День любителей бананов. Носит неофициальный, развлекательный характер. Появился в США, но в нашей "глобальной деревне" его подхватили и в других странах. В России СМИ и блоги регулярно включают День любителей бананов в списки забавных и необычных праздников. Бывает, Роскачество, специалисты-нутрициологи выпускают к этому дню памятки о пользе и вреде бананов.

Бананы крайне популярны. В среднем на каждого человека приходится 15 кг съеденных бананов в год (около 100 штук). Правда, врачи советуют не переедать.

Соцсети в этот день активно пополняются отчетами о кулинарных экспериментах. Люди стараются добавить бананы во все приемы пищи и пробуют традиционные блюда разных стран. В США и Великобритании выпекают банановый хлеб или делают десерт "банановый сплит", в Латинской Америке готовят тостонес или мадурос – жареные бананы-плантайны, в Юго-Восточной Азии бананы жарят во фритюре (писанг горенг в Индонезии) или заворачивают в блинчики.

Главное, очевидно, не сводить бананы с клубникой…

Годовщина смерти Тициана. В этом году исполняется 450 лет со дня смерти Тициана: величайший мастер венецианского Ренессанса умер 27 августа 1576 года. "Король живописцев и живописец королей" совершил революцию в работе с цветом и масляной техникой, оставив фантастическое наследие.

В числе знаменитых работ Тициана – "Кающаяся Мария Магдалина" и "Венера перед зеркалом", "Возложение тернового венца" и "Се человек", "Святой Себастьян" и многие другие. Последним его полотном стала "Пьета" – к сожалению, закончить ее Тициану не удалось, его унесла эпидемия чумы.

Венецианский Сенат пошел тогда на нарушение им же установленных правил – в разгар эпидемии Тициана разрешили хоронить публично, в самом центре города. Он нашел свое последнее упокоение в соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари (как и Канова с Монтеверди).

Есть легенда о том, как однажды упавшую кисть Тициана поднимал сам Карл V: "Служить Тициану почетно даже императору". Кстати, его портрет художник также написал – с собакой.

Техникой венецианца восхищались Рубенс, Рембрандт, Веласкес, художники-импрессионисты.

Годовщину смерти Тициана, конечно, будут отмечать как в Венеции, так и в других городах Италии, а также за ее пределами.

Так, к 450-летию памяти мастера фонд Save Venice завершил масштабную реставрацию шести главных шедевров Тициана в самой Венеции. В соборах проводятся специальные лекции и эксклюзивные туры, раскрывающие "секреты" создания этих полотен (например, алтаря "Ассунта"). С 18 июля по 18 октября в родном городе Тициана, в коммуне Пьеве-ди-Кадоре проходит выставка "Тициан и пейзаж" – специально для нее из Венеции привезли три шедевра художника. Также здесь представлены более 30 графических работ Дюрера, Рембрандта и Кранаха.