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Праздники 4 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В России в среду, 4 ноября 2026 года, отмечают День народного единства и праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. В народном календаре это Казанская осенняя. Также на эту дату приходятся несколько необычных праздников и памятных дней.

День народного единства

(Архивное фото)

©Агентство «Москва»

В этот день отмечают:

  • День народного единства в России;
  • Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери;
  • Международный день осведомленности о стрессе;
  • День конфет в США;
  • День здравого смысла;
  • День открытия гробницы Тутанхамона;
  • канун Ночи Гая Фокса;
  • Казанскую осеннюю.

Праздники 4 ноября

День народного единства в России. Государственный праздник отмечают с 2005 года. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. Праздник символизирует сплоченность россиян и способность объединяться перед лицом общей угрозы.

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Православная церковь вспоминает Казанскую икону Божией Матери, один из наиболее почитаемых образов Богородицы в России. С этой иконой связывают заступничество Богородицы за русское войско в Смутное время: образ сопровождал ополчение Минина и Пожарского.

Казанская осенняя. В народном календаре этот день называли Казанской осенней, или Бабьей заступницей. Считалось, что к этому времени устанавливается настоящая осень, а погода может резко измениться.

Международный день осведомленности о стрессе. Его отмечают в первую среду ноября. День посвящен проблеме стресса, его влиянию на здоровье и способам справляться с эмоциональным напряжением.

День конфет в США. Неофициальный праздник сладостей, который напоминает о конфетах и других кондитерских изделиях. Его отмечают ежегодно 4 ноября.

День здравого смысла. Неофициальная дата, призывающая принимать решения обдуманно и руководствоваться логикой, а не импульсами.

День открытия гробницы Тутанхамона. 4 ноября 1922 года археолог Говард Картер обнаружил вход в гробницу египетского фараона Тутанхамона. Это событие стало одним из самых известных в истории археологии.

Канун Ночи Гая Фокса. В Великобритании 5 ноября отмечают Ночь Гая Фокса, также известную как Ночь костров. Накануне вспоминают Пороховой заговор 1605 года, участники которого планировали взорвать здание парламента.

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Метки: праздники
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