Праздники 5 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День работника суда в России;

День военного разведчика в России;

Международный день управления проектами;

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами;

День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти;

Яков Гужник.

Праздники 5 ноября 2026 года

День работника суда в России. Новый профессиональный праздник учрежден постановлением правительства от 24 октября 2025 года. Дата связана с указом Петра I "О форме суда", изданным 5 ноября 1723 года и определившим принципы организации судебной системы.

День военного разведчика в России. Профессиональный праздник отмечают военнослужащие, чья служба связана с разведкой. Дата приурочена к созданию 5 ноября 1918 года Регистрационного управления, которое стало центральным органом военной разведки Красной армии. Праздник официально установлен в 2000 году.

Международный день управления проектами. Его отмечают в первый четверг ноября, поэтому в 2026 году праздник приходится на 5 ноября. Инициатива появилась в 2004 году благодаря специалисту Фрэнку Саладису и Международному институту обучения. Дата посвящена руководителям проектов и специалистам, которые отвечают за планирование и организацию работы.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году по инициативе Японии. Дата напоминает о необходимости своевременного предупреждения населения и подготовки к стихийным бедствиям. Она связана с историей японской деревни, жители которой 5 ноября 1854 года были спасены благодаря сигналу о приближении цунами.

День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Православная церковь вспоминает апостола Иакова, которого считают первым епископом Иерусалима. Согласно церковному преданию, он был сыном праведного Иосифа от первого брака и принял мученическую смерть в возрасте около 63 лет.

Яков Гужник. В народном календаре 5 ноября называли Яковым днем или Гужниками. Название связывали с гужами – деталями конской упряжи: в этот день проверяли и чинили сбрую, готовили сани к зимним поездкам. Также старались завершить заготовку дров и подготовить хозяйство к холодам.