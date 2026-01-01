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Проректора МГИМО Кузьмину объявили в розыск, ее обвиняют в мошенничестве – РБК

В розыск объявлена не только проректор вуза по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина, но и ее сын Энвер. Им предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники 27 августа 2026 года, в четверг.

Проректора МГИМО объявили в розыск

(Иллюстрация)

©Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Дело связано с элитным ЖК Knightsbridge Private Park в московских Хамовниках. Цены на жилье здесь начинаются от 170 млн рублей (предлагаются и многократно более дорогие варианты).

Утверждается, что Кузьмина и ее сын организовали схему отчуждения имущества, которое суд счел общей собственностью владельцев помещений в этом ЖК. В общей сложности через аффилированные компании были отчуждены 80 нежилых помещений, используемых для инженерной инфраструктуры и прочих нужд.

Истцом выступает товарищество собственников недвижимости "Дом на Ефремова".

Как уточняют в MSK1.ru, ранее ЖК обслуживала компания "Реставрация-Н+", учредителями которой и были Кузьмины.

"В 2022 году собственники пожаловались, что по решению Кузьминых им перекрыли доступ к входной группе, подсобкам и щитовым. Тогда управляющую компанию сменили на ТСН", – указывают в MSK1.ru.

В 2023 году Хамовнический суд счел отчуждение помещений незаконным.

По сведениям РБК, Кузьмина с сыном находятся за границей, свою вину не признают. Энвер Кузьмин подчеркнул, что "на сегодняшний день нам не понятны ни правовая логика, ни основания перевода этой ситуации в уголовно-правовую плоскость".

Уголовное дело и объявление в розыск не отразились на странице Кузьминой на сайте МГИМО. Там она по-прежнему именуется проректором по экономике и профессором кафедры государственного управления.

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Метки: вузы МГИМО Москва мошенничество недвижимость розыск уголовное дело
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