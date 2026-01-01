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Разработчика ИИ-чатбота Character AI оштрафовали за пропаганду наркотиков

Таганский районный суд Москвы в среду, 12 августа 2026 года, наложил на разработчика Character Technologies штраф в 1,250 млн руб. за то, что чат-бот распространял информацию об изготовлении и употреблении наркотиков. Основанием для административного дела стал отказ удалить противоправный контент.

Character AI

(Иллюстрация)

©Mijansk786 / Shutterstock/Fotodom

Суд признал Character Technologies, Inc. виновной по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях). Согласно материалам дела, в чат-боте Character AI были обнаружены не только сведения о распространении мефедрона, но и описания процессов, инструкции и схемы изготовления запрещенных веществ. Информацию передает ТАСС.

Character AI представляет собой платформу на основе искусственного интеллекта, где пользователи могут общаться с вымышленными персонажами, историческими личностями и героями, созданными сообществом. Разработчик не выполнил требование удалить незаконную информацию, что и привело к составлению протокола и последующему штрафу. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Чат-боты – это программы на основе искусственного интеллекта, которые имитируют живое общение. Они могут отвечать на вопросы, поддерживать диалог и выполнять команды пользователя. В случае с Character AI речь идет о платформе, где можно взаимодействовать с виртуальными персонажами, обладающими заданным характером и стилем общения.

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Метки: искусственный интеллект суд
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