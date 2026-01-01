Родственник Дональда Трампа и экс-глава Disney приобретают клуб "Лос-Анджелес Лейкерс"

Покупателями выступят бывший глава Walt Disney Боб Айгер и основатель инвестфонда Thrive Capital Джошуа Кушнер. По данным телеканала, они консолидируют контрольную долю клуба на условиях, которые и формируют рекордную стоимость сделки.

Основанные в 1947 году "Лейкерс" завоевали 17 чемпионских титулов НБА и еще 15 раз уступали в финалах. По числу побед их опережают только "Бостон Селтикс" – у них 18 титулов.

В совместном заявлении Айгер и Кушнер подчеркнули, что как давние поклонники НБА считают за честь возглавить одну из самых знаковых спортивных франшиз мира. Их долгосрочная цель – развивать заложенный фундамент, конкурировать на высшем уровне и служить команде, ее болельщикам и городу Лос-Анджелес.

История продаж клуба "Лос-Анджелес Лейкерс"

Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (Los Angeles Lakers) – одна из самых титулованных, медийных и дорогих спортивных франшиз в мире.

История купли-продажи клуба наглядно показывает, как американская баскетбольная индустрия превратилась в гигантский международный бизнес:

1979 год ($67,5 млн). Бизнесмен Джерри Басс выкупает "Лейкерс". В эту стоимость, помимо баскетбольной команды, входил хоккейный клуб "Лос-Анджелес Кингз" и легендарная домашняя арена Forum.

2013–2021 годы ($4–5 млрд). После смерти Джерри Басса клубом управляют его дети во главе с Джини Басс. Рыночная стоимость франшизы взлетает за счет заключения астрономических контрактов на телетрансляции с кабельными сетями.

Октябрь 2025 года ($10 млрд). Американский миллиардер Марк Уолтер (владелец бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс") выкупает контрольную долю у семьи Басс за космические $10 млрд.

Август 2026 года ($12,5 млрд). Всего через 10 месяцев Марк Уолтер перепродает команду тандему Айгера и Кушнера, зафиксировав чистую прибыль в размере $2,5 млрд. Это абсолютный и исторический рекорд стоимости для любой спортивной команды на планете.

Кто такие новые владельцы "Лейкерс"

Сделка уникальна тем, что объединяет колоссальный опыт управления медиагигантами и огромный венчурный капитал, подкрепленный связями в Белом доме.

Боб Айгер. Легендарный топ-менеджер, который долгие годы возглавлял медиаимперию Walt Disney. Именно он стоял за покупками студий Pixar, Marvel, Lucasfilm (франшиза "Звездные войны") и активов 21st Century Fox. Айгер – мастер монетизации брендов, и в "Лейкерс" он будет отвечать за развитие клубного телевидения, стриминга, международный маркетинг и продажу медиаправ.

Джош Кушнер. 41-летний американский миллиардер, инвестор и основатель успешного фонда Thrive Capital, который инвестировал на ранних стадиях в Instagram, Spotify и Slack. Джош – родной младший брат Джареда Кушнера, зятя и официального старшего советника президента США Дональда Трампа. Его супруга – всемирно известная супермодель Карли Клосс. Фонд Кушнера выступает главным финансовым локомотивом этой рекордной сделки.

Изначально Боб Айгер и Джош Кушнер не планировали покупать существующий клуб. Они вели переговоры с руководством НБА о создании совершенно новой, расширенной франшизы в Лас-Вегасе.

Однако запуск новой команды застопорился из-за бюрократических проволочек лиги, и когда Марку Уолтеру срочно потребовались ликвидные оборотные средства для финансирования масштабного строительства нового бейсбольного стадиона в Лос-Анджелесе, партнеры мгновенно перехватили готовый и самый премиальный актив в баскетболе.

Спортивные аналитики отмечают, что покупка за $12,5 млрд полностью оправдана. В ближайшие годы НБА подпишет новое многомиллиардное соглашение с мировыми ТВ-платформами, что автоматически поднимет ежегодные доходы "Лейкерс" на новый уровень.