Росавиация открыла для российских авиакомпаний еще два аэропорта в Египте

Российские перевозчики проинформированы о возможности подавать заявления на допуск к регулярным рейсам в оба средиземноморских аэропорта, также ведомство готово рассматривать заявки на чартерные полеты. В посольство Египта направлена просьба оповестить местные авиавласти и авиакомпании. Минтранс и Росавиация продолжают сотрудничество с Египтом по развитию авиаперевозок.

Сейчас из России доступны перелеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Как уточнили в ведомстве, по 21 маршруту летают самолеты двух российских авиаперевозчиков, еще пять египетских перевозчиков обслуживают 32 направления.

Спрос на туры в Египет

Египет остается одним из самых востребованных направлений у российских туристов. По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2026 года турпоток из России в страну вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вывело Египет на второе место после Турции. Сейчас между странами действует более 50 маршрутов, а открытие Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн впервые позволяет запустить прямые полеты на средиземноморское побережье, а не только на Красное море.

Среди стран Ближнего Востока и Северной Африки по объему авиаперевозок Египет уступает лишь Турции и ОАЭ. На Эмираты приходится порядка 70% всех ближневосточных вылетов из России – более 300 рейсов в неделю, поскольку Дубай и Абу-Даби выполняют роль ключевых стыковочных хабов. Прямое авиасообщение также сохраняется с Катаром, Бахрейном, Оманом, Иорданией, Саудовской Аравией и Марокко.

Что известно о курортном потенциале Эль-Аламейна

Эль-Аламейн – развивающийся курорт, который на российском рынке пока малоизвестен, но интерес со стороны туристов к нему уже есть. Еще в 2024 году на выставке "Отдых" гендиректор международных туристических офисов Управления по туризму Египта Мохамед Эль-Шербейни сообщал о переговорах с туроператорами, готовыми ставить рейсы в Эль-Аламейн. Тогда две компании выразили заинтересованность. В феврале 2026 года глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар подтвердил, что уже этим летом Эль-Аламейн и Александрия смогут принимать рейсы из России – теперь эта информация официально подтверждена.

Туроператоры видят в средиземноморских курортах Египта альтернативу европейским направлениям – например, Кипру или греческим островам. Однако пляжный сезон на Средиземном море значительно короче, чем на Красном, и заканчивается в октябре. По оценкам участников рынка, успеть поставить чартеры в текущем сезоне можно, но полноценным туристическим направлением для россиян Эль-Аламейн станет, скорее всего, только в летнем сезоне 2027 года.