Ограничение работы Steam в России планируется, подтвердили RT в Роскомнадзоре. Представители ведомства также сообщили, что платформа выполнила требования и удалила запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России) со страницы одной из игр.

16 ноября российские СМИ сообщили, что власти требуют от Valve данные пользователей из России, включая владельцев казахстанских аккаунтов, а при отказе платформу могут заблокировать. В публикаций утверждалось, что российские власти также намерены отслеживать незадекларированные доходы в виде дорогих скинов и других цифровых активов.

Источник этих сведений в статьях не был назван, документ с требованием к Valve не публиковался. Роскомнадзор, ФНС и другие ведомства подобных заявлений не делали. Сами издания признавали, что правовая основа и механизм таких требований неясны. Вслед за статьями утверждения подхватили Telegram-каналы и профильные сайты.

Пополнение Steam через Казахстан

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против возможной блокировки. В своем Telegram-канале он написал, что у миллионов россиян в Steam есть библиотеки игр, которые они собирали годами, а предметы в инвентарях у некоторых стоят миллионы рублей. "Steam для многих важнее любой соцсети", – отметил депутат. Он указал, что в том, что россияне пополняют аккаунты через Казахстан, нет вины ни платформы, ни игроков, и пообещал поднять вопрос на заседании Госдумы 17 ноября.

По данным Комитета государственных доходов Казахстана, за первое полугодие 2026 года Valve заплатила в стране 11,21 млрд тенге НДС, около 2 млрд рублей. По этому показателю компания обошла Temu, Apple и Google. Рост выплат связывают с россиянами, которые после ухода Visa и Mastercard переводят аккаунты Steam в казахстанский регион или заводят там новые. В реестре нет данных о гражданстве покупателей, поэтому долю россиян в этих платежах определить нельзя.

Блокировка Steam: что обсуждалось

Блокировка Steam обсуждается в России не впервые. Законопроект о видеоиграх, внесенный в Госдуму в декабре 2024 года, требует от игровых магазинов принимать оплату через российских операторов и хранить данные россиян в стране, но за два года он не прошел первое чтение.

В августе 2026 года один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, заявил, что документ не предполагает запрета зарубежных платформ.

С запрещенным контентом Роскомнадзор и Valve до сих пор разбирались без блокировки: в 2024 году компания удалила из Steam около 250 страниц по требованию ведомства.

Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России; физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

