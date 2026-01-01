"Росконтроль" проверил популярные бренды растворимого кофе и назвал победителя

Растворимый кофе остается популярным благодаря простоте приготовления и сравнительно невысокой цене. Однако при выборе напитка покупателям приходится ориентироваться не только на стоимость и обещания производителей, но и на состав, качество сырья и характеристики готового продукта.

Итоговая оценка участников рейтинга складывалась из трех показателей: безопасности, натуральности и качества. Эксперты проверяли образцы на соответствие установленным требованиям, а также оценивали их органолептические характеристики и содержание кофеина, пишет "Петербург 2".

По данным "Росконтроля", разовая доза кофеина не должна превышать 100 мг. Для растворимого кофе это соответствует примерно 2–3 г продукта.

В итоге первое место в рейтинге занял Jardin – сублимированный кофе получил 83 балла. Образец показал лучший итоговый результат среди протестированных марок.

На второй строчке расположился Jacobs Monarch с 79 баллами. При этом эксперты обнаружили недостаток в маркировке: производитель не указал ботанический сорт используемого кофе.

Сразу три марки набрали по 78 баллов и разделили третье место. Это Tchibo Exclusive, Nescafe Classic и Today. У Tchibo содержание кофеина составило 3,72%, у Nescafe Classic – 4,25%. В случае Today специалисты отметили сравнительно невысокое содержание кофеина, хотя оно соответствует требованиям стандарта.

Далее в рейтинге расположились "Черная карта" и Auchan, получившие по 77 баллов. У "Черной карты" в маркировке также не указан ботанический сорт кофе; кроме того, при дегустации специалисты не отметили ярко выраженного аромата. В гранулированном кофе Auchan содержание кофеина составило 4,48%.

Еще один участник с результатом 77 баллов – "Московская кофейня на паяхъ" Арабика. Эксперты отметили сравнительно низкое содержание кофеина – 2,94%.

Замыкают десятку Milagro Gold и Ambassador Platinum – оба продукта получили по 76 баллов.