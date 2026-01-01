Общественное обсуждение и доработка стандарта займут около 60 дней, сообщила пресс-служба "Единой России" во вторник, 24 ноября 2026 года. 11 декабря пройдет стратегическая сессия, на которой ветераны СВО смогут внести предложения. По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, появление национального стандарта ожидается в I квартале 2027 года.

Стандарт опирается на опрос более 2 тыс. работодателей, анализ регионального опыта и действующих корпоративных программ. Среди ключевых рекомендаций – учет военно-учетных специальностей и компетенций, полученных на службе, при подборе вакансий, а также признание управленческого опыта, командной работы, стрессоустойчивости и умения принимать решения в нестандартных ситуациях. При отсутствии дипломов, но наличии подтвержденного практического опыта, предлагаются альтернативные способы оценки квалификации.

Отдельный акцент сделан на период после найма: предлагается пошаговый алгоритм адаптации – от подготовки рабочего места и назначения наставника до самостоятельного выполнения задач. Сроки каждого этапа и ожидаемые результаты прописаны. В зависимости от потребностей сотрудника адаптация может длиться до года.

Документ предусматривает семь моделей наставничества, включая индивидуальную, групповую, дистанционную и "равный равному", когда новичка сопровождает уже трудоустроенный ветеран. Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дарья Лантратова подчеркнула роль наставника и отметила, что больше всего увольнений среди ветеранов СВО приходится на первые три месяца работы – из‑за психологических барьеров, длительного перерыва и сложностей интеграции в коллектив.

Среди инструментов, которые рекомендуются работодателям:

гибкий график на период адаптации,

психологическое сопровождение,

подготовка наставников,

вовлечение коллектива в интеграцию нового сотрудника.

Блок профессионального развития предполагает индивидуальные карьерные траектории, переобучение, повышение квалификации и возможности продвижения внутри компании. Значительная часть мер носит организационный характер и не требует существенных затрат, отмечается в сообщении.

Господдержка ветеранов СВО

Государственная поддержка адаптации ветеранов спецоперации включает медицинскую и психологическую реабилитацию, социальное сопровождение, профессиональное переобучение и помощь в трудоустройстве. Основным координатором этой работы выступает государственный фонд "Защитники Отечества", созданный в 2023 году. Его региональные филиалы помогают ветеранам оформлять выплаты и льготы, получать протезы и другие технические средства реабилитации, юридическую и психологическую помощь, находить работу.

В 2024 году по поручению президента России Владимира Путина была запущена федеральная программа подготовки управленческих кадров из числа участников и ветеранов специальной военной операции "Время героев". Участники проходят обучение по программе профессиональной переподготовки, изучают государственное и муниципальное управление, экономику и социальную сферу, а затем могут претендовать на руководящие должности в органах власти, государственных компаниях и организациях. Оператор программы – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Социальный фонд России предоставляет ветеранам медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в 12 специализированных центрах. Для профессиональной адаптации действуют программы переобучения, содействия занятости и поддержки предпринимательства. Летом 2025 года сообщалось, что российский парламент принял 139 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и членов их семей.