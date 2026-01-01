"Российским туристам стоит бронировать отели на лето уже сейчас – до 15 января. Этот период наиболее приемлем по ценам. При выборе важно учитывать не только стоимость, но и то, какие услуги включены", – отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

По ее словам, недельный тур в Турцию на двоих взрослых в начале июня 2027 года сейчас обойдется примерно в 197–203 тыс. рублей. В эту сумму входят авиаперелет, проживание и питание по системе "все включено" или "ультра все включено".

Итоговая стоимость отдыха зависит от нескольких факторов: выбранного курорта, категории гостиницы и номера, города вылета и дат поездки. Поэтому даже при одинаковой продолжительности отпуска предложения разных отелей могут существенно различаться по цене.

Почему выгодно бронировать отдых в Турции заранее

Раннее бронирование позволяет туристам выбирать из более широкого ассортимента гостиниц и категорий номеров, а также пользоваться специальными предложениями отелей и туроператоров. Особенно это актуально для популярных курортов и гостиниц с высоким спросом в летний сезон.

Как выбрать отель в Турции и не переплатить за тур

Турагент советует сравнивать предложения с одинаковыми условиями. В частности, необходимо учитывать продолжительность отдыха, тип питания и перечень включенных услуг.

"Сравнивать нужно предложения с одинаковыми условиями: продолжительностью отдыха, питанием и набором включенных услуг. Следует выяснить размер предоплаты, условия отмены и возможность переноса дат", – подчеркнула специалист.

Перед покупкой путевки стоит обратить внимание на несколько моментов.

Тип питания. Системы "все включено" и "ультра все включено" предполагают разные наборы услуг. Важно уточнить, какие напитки, рестораны и дополнительные опции доступны гостям.

Категория номера. Стоимость зависит не только от звездности гостиницы, но и от расположения номера, его площади и вида из окна.

Расположение отеля. Следует проверить расстояние до пляжа, наличие собственного пляжа и условия пользования инфраструктурой.

Дополнительные расходы. Нужно выяснить, включены ли в стоимость трансфер, багаж, медицинская страховка и другие услуги.

Условия оплаты и отмены. Перед внесением предоплаты важно узнать, какую сумму потребуется заплатить сразу, когда вносится остаток и какие удержания предусмотрены при отказе от поездки.

Особенно внимательно следует изучать условия невозвратных тарифов. Низкая цена в таком случае может сопровождаться жесткими ограничениями при отмене или изменении дат путешествия.