Правительство одобрило поправки к проекту бюджета на 2027-2029 годы на 8,7 трлн рублей: куда пойдут деньги

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Как пишет портал, первая группа касается национальных проектов.

По нацпроекту "Молодежь и дети" в 2027-2029 годах предложено направить 15,4 млрд руб. на создание научно-технологического кампуса "Сириус" и более 26 млрд руб. на строительство 50 передовых инженерных школ.

В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" свыше 21 млрд руб. планируют выделить на системы непрерывного мониторинга глюкозы для отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом.

Нацпроект "Экологическое благополучие" предусматривает 2,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию сетей газоснабжения для перевода домохозяйств с угольного отопления.

В рамках нацпроектов технологического лидерства свыше 10 млрд руб. направят на объекты космодрома "Восточный" под пуски ракет "Союз-5" и "Старт-1М", в перспективе – "Амур-СПГ".

Отдельно около 8 млрд руб. заложено на развитие инфраструктуры и систему сертификации беспилотников. На скидки для отечественной продукции предусмотрено 16,2 млрд руб. – для литий-ионных изделий и 6,7 млрд руб. – для химпродукции. Еще 6 млрд руб. предлагается направить на центр компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ "СТАНКИН".

Вторая группа – это средства, которые распределят после принятия необходимых нормативных актов и представления обоснований ведомствами.

"26 млрд рублей направим на поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств, что позволит реализовать в 2028-2029 годах не менее 42,7 тыс. новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей", – сообщил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Еще 4,8 млрд руб. предложено выделить на льготный лизинг для АПК. Дополнительно средства заложены на морские перевозки грузов в Калининградскую область в условиях санкций и организацию пригородных перевозок по маршруту Мыза – Кстово в Нижегородской области.

"Около 9 млрд рублей будет выделено на организацию опытного и мелкосерийного производства электронной компонентной базы нового поколения на площадке кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н. Э. Баумана. Еще 2,5 млрд рублей планируется направить на строительство научно-практического центра ядерной медицины полного цикла НИЦ «Курчатовский институт» в Гатчине", – добавил Силуанов.

Третья группа затрагивает перераспределение с увеличением средств по госпрограммам и непрограммным направлениям: предлагается расширить программу льготных автокредитов, профинансировать реконструкцию Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, субсидировать РЖД для обновления подвижного состава и загрузки предприятий. Отдельные средства предусмотрены на научную и производственную инфраструктуру, включая новый источник синхротронного излучения "СИЛА" и установку класса "мегасайенс" на острове Русском.

По словам Силуанова, предусмотрена финансовая поддержка регионов: в 2027 году заявлен 241 трансферт общим объемом 3,6 трлн руб. В соответствии с поправками на 2027 год распределен 231 трансферт на 3,4 трлн руб., на 2028 год – 193 трансферта (3,3 трлн руб.), на 2029-й – 180 трансфертов (3,2 трлн руб.). Распределение средств рассмотрят на трехсторонней комиссии.

Основные параметры проекта бюджета на 2027-2029 годы

Одобренные кабмином поправки на 8,7 трлн руб. подготовлены ко второму чтению законопроекта. На этом этапе парламентарии и правительство не меняют общие объемы доходов, расходов и дефицита, а детально перераспределяют средства внутри уже утвержденных лимитов по конкретным государственным программам, нацпроектам и регионам.

Сам проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов правительство внесло в Госдуму 30 сентября, а депутаты приняли его в первом чтении 29 октября. Согласно утвержденным базовым параметрам, доходы казны в 2027 году запланированы в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 году – 45,83 трлн руб., в 2029 году – 48,62 трлн руб. Расходы составят 48,74 трлн, 50,95 трлн и 53,87 трлн руб. соответственно.

Дефицит бюджета в ближайшую трехлетку останется на уровне около 2% ВВП: в 2027 году он оценивается в 5,44 трлн руб. (2,2% ВВП), в 2028 году – в 5,12 трлн руб. (1,9% ВВП), а в 2029 году – в 5,25 трлн руб. В числе главных приоритетов документа правительство обозначило выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, а также достижение технологического лидерства.

Как устроена трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – это специальный рабочий орган, который согласовывает распределение финансовой помощи регионам из федерального бюджета. В ее состав на паритетных началах входят представители трех сторон: правительства России, Государственной думы и Совета Федерации.

Главное назначение комиссии – обеспечить прозрачность и баланс интересов при выделении средств субъектам РФ. На ее заседаниях подробно рассматривают, сколько денег и на какие цели получит каждый конкретный регион в виде дотаций, субсидий и субвенций. Такой формат позволяет сенаторам и депутатам защитить интересы своих территорий еще до окончательного принятия закона о бюджете.

Как правило, основная работа комиссии разворачивается между первым и вторым чтениями проекта федерального бюджета, а также при распределении дополнительных средств в течение финансового года. Одобренные комиссией таблицы распределения трансфертов затем официально утверждаются поправками ко второму чтению в Госдуме.

Какие научные установки класса "мегасайенс" создают в России

Источник синхротронного излучения "СИЛА" (синхротрон-лазер) – это масштабный научный комплекс четвертого поколения, который проектирует НИЦ "Курчатовский институт" в подмосковном Протвино. Установка объединит в себе два передовых инструмента: сам синхротрон и рентгеновский лазер на свободных электронах. Это позволит ученым буквально "видеть" отдельные атомы и отслеживать сверхбыстрые химические и биологические процессы в реальном времени, что критически важно для создания новых лекарств, биоматериалов и микроэлектроники.

Установка класса "мегасайенс" на острове Русском во Владивостоке – это синхротрон "РИФ" ("Русский источник фотонов"), создаваемый на базе Дальневосточного федерального университета при участии Курчатовского института. Комплекс предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии, материаловедения, медицины и морской биологии.

Оба проекта входят в национальную сеть синхротронных и нейтронных исследований, которая призвана обеспечить технологическую независимость страны. Установки класса "мегасайенс" представляют собой уникальные дорогостоящие научные комплексы, параметры которых значительно превосходят возможности стандартного лабораторного оборудования.

Почему важна реконструкция Федоровского гидроузла на Кубани

Федоровский подпорный гидроузел, построенный на реке Кубань в Абинском районе Краснодарского края в 1967 году, – это один из крупнейших объектов мелиорации в России. Его проектная мощность рассчитана на орошение порядка 120 тыс. га сельскохозяйственных земель. От работы сооружения напрямую зависит водоснабжение рисовых чеков Кубани, которая является главным рисоводческим регионом страны и обеспечивает значительную долю общероссийского урожая этой культуры.

В апреле 2022 года на гидроузле произошла крупная авария – в ходе плановой реконструкции разрушились участки плотины и автомобильного моста. Чтобы не допустить срыва посевных кампаний до восстановления капитального объекта, для поддержания необходимого уровня воды в реке соорудили временную дамбу.

Масштабная реконструкция основного комплекса началась после прохождения экспертизы и заключения госконтракта. Строителям предстоит заново возвести водосливную плотину, укрепить берега, обустроить канал спрямления и рыбопропускные сооружения. Завершение основных строительных работ намечено на 2027 год, а окончательный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.