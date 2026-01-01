Секрет сочных куриных котлет: что добавить в фарш перед жаркой

В чем секрет сочных куриных котлет

Перед приготовлением положите небольшой кусочек сливочного масла в морозильную камеру. Когда оно станет твердым, натрите его на крупной терке и добавьте в куриный фарш. На 500 г мяса достаточно примерно 30–40 г масла.

Перемешивайте массу быстро, чтобы масло не успело растаять от тепла рук. Затем накройте фарш и уберите в холодильник на 20–30 минут. За это время он немного охладится, а котлеты будет проще сформировать.

Во время жарки масло растает внутри мясной массы и добавит ей сочности. В результате котлеты из куриной грудки получатся нежнее и не будут такими сухими.

Как приготовить котлеты, чтобы они не потеряли сочность

Для фарша понадобятся:

500 г куриного фарша;

30–40 г сливочного масла;

1 небольшая луковица;

1 яйцо;

2 ст. л. панировочных сухарей;

соль и черный перец по вкусу.

Сформируйте небольшие котлеты влажными руками. Обжаривайте их на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон, затем доведите до полной готовности под крышкой или в духовке. Не стоит слишком долго держать котлеты на сильном огне: так они быстрее потеряют влагу.