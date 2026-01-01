Сервис поиска мест на кладбищах появится на "Госуслугах"

На проект планируется выделить 295,5 млн руб., пишет "Коммерсантъ" в четверг, 13 августа 2026 года, со ссылкой на ведомственный паспорт цифровой трансформации Минцифры. В текущем году решение "Управление захоронениями" реализовано в шести регионах, еще в 15 ведется активная работа по его внедрению, сообщили газете в Минцифры.

По замыслу министерства, сервис упростит и ускорит доступ граждан к услугам в трудный период, снизит нагрузку на органы власти и повысит прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг. Расширение пилотного проекта на дополнительные регионы позволит стандартизировать практики.

Функционал портала госуслуг в последнее время активно расширяется. В 2025 году, по данным Минцифры, на нем появилась тысяча новых услуг.

Российская система похоронных услуг остается недостаточно прозрачной: действующее федеральное законодательство о погребении принято еще в 1996 году, а правила работы ритуального бизнеса и муниципальных служб существенно различаются по регионам. Еще в 2019 году был подготовлен новый законопроект о похоронном деле, предусматривавший единые правила оказания ритуальных услуг и усиление контроля за специализированными службами.

Сейчас в РФ насчитывается более 73 тыс. кладбищ и 33 крематория. В июле издание сообщало, что в первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году, до 995. Это связано в основном с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса.

В январе – марте 2026 года в России были зарегистрированы 524 новые фирмы и ИП в сфере ритуальных услуг и организации похорон. Это на 37,5% больше, чем в первом квартале прошлого года.