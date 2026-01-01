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Соседи уже укрыли свои розы, а я их закаливаю и тщательно готовлю: секреты успешной зимовки цветов

Осенью в средней полосе России погода может быть переменчивой. При сильных ночных заморозках розы могут потерять все свои бутоны, однако с укрытием торопиться не нужно. С тех пор, как я стала четко следовать нескольким правилам, кусты переносят зиму намного лучше.

Укрытие роз

©Ludmila Kapustkina / Shutterstock/Fotodom
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Когда укрывать розы на зиму

Большинство роз, которые растут в Подмосковье и других регионах средней полосы, достаточно морозостойкие. Даже без укрытия они выдерживают кратковременные похолодания до минус 10°C. Если же укрыть кусты слишком рано, с началом потепления они выпревают.

Как показал опыт, закалка перед укрытием идет на пользу розам. Они лучше зимуют. Поэтому я ставлю окончательные укрытия только когда на улице будут устойчивые минус 5 – минус 7°C, а верхний слой почвы слегка подмерзнет. Если вдруг обещают разовые сильные ночные заморозки, а потом потепление, могу временно накрыть кусты на ночь спанбондом, а днем снять укрытие.

Если днем влажно и дождливо, обязательно жду пару дней, пока не просохнут и побеги, и почва под ними. Если укрыть мокрые розы, они загниют.

Что сделать перед укрытием роз осенью

Удалить листву. Листья перед укрытием я срезаю секатором, иначе в сырости они начнут гнить и станут главным рассадником серой гнили и других болезней.

Провести дезинфекцию. Перед установкой каркаса полезно опрыскать кусты фунгицидом. Я предпочитаю простой и проверенный временем вариант – 3%-й раствор железного купороса (300 г на 10 л воды). Он уничтожает зимующие споры грибков, дезинфицирует кору и почву. Но применять его можно строго после того, как с куста удалены все листья, иначе раствор их сожжет.

Пригнуть или обрезать побеги. Плетистые, почвопокровные розы и шрабы я не обрезаю, а пригибаю к земле. Делаю это до стабильных заморозков (в мороз стебли становятся хрупкими и ломаются) в два-три приема с интервалом в несколько дней. Непослушные длинные ветви связываю в пучки, привязываю к верхушке веревку с колышком и постепенно подтягиваю их к земле. Под уложенные плети обязательно кладу подложку из досок или лапника, иначе от сырой земли побеги загниют. А вот чайно-гибридные розы и флорибунды пригнуть не получится – их я обрезаю под высоту будущего каркаса.

Чем лучше укрывать розы на зиму

Практика показывает, что надежнее всего соорудить воздушное укрытие на каркасе, уложив сверху в два слоя белый нетканый материал высокой плотности (спанбонд, лутрасил, геоспан плотностью 60 г/м²).

Чем больше площадь почвы под укрытием, тем лучше оно аккумулирует земное тепло и защищает цветы от сильных морозов. Поэтому для посаженных группами кустов я всегда ставлю общие каркасы-тоннели.

Частые ошибки при укрытии роз

  • Использование полиэтиленовой пленки. Если наглухо накрыть ей кусты (даже поверх спанбонда), в первые же оттепели внутри образуется парник и розы моментально выпреют.
  • Слишком маленькие и тесные "домики". В индивидуальных узких конусах слишком мало воздуха, они быстро промерзают. Лучше сделать один общий длинный каркасный тоннель для группы кустов.
  • Кардинальная обрезка всех роз без разбора. Растениям, особенно плетистым сортовым группам, будет сложно восстановиться. Лучше перенести основную формирующую обрезку на весну.
  • Отсутствие жесткого каркаса. Если просто набросить материал на кусты и обвязать их, тяжелый снег зимой прогнет ткань и поломает ветки.
  • Укрытие во время или сразу после дождя. Запечатанная внутри избыточная влага – прямой путь к загниванию.
  • Игнорирование воздушной прослойки. Если нетканый материал лежит вплотную к веткам, розы под ним будут мокнуть, подмерзать и лишатся необходимого им кислорода.

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Метки: садоводство советы цветы
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