Соседи уже укрыли свои розы, а я их закаливаю и тщательно готовлю: секреты успешной зимовки цветов

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Когда укрывать розы на зиму

Большинство роз, которые растут в Подмосковье и других регионах средней полосы, достаточно морозостойкие. Даже без укрытия они выдерживают кратковременные похолодания до минус 10°C. Если же укрыть кусты слишком рано, с началом потепления они выпревают.

Как показал опыт, закалка перед укрытием идет на пользу розам. Они лучше зимуют. Поэтому я ставлю окончательные укрытия только когда на улице будут устойчивые минус 5 – минус 7°C, а верхний слой почвы слегка подмерзнет. Если вдруг обещают разовые сильные ночные заморозки, а потом потепление, могу временно накрыть кусты на ночь спанбондом, а днем снять укрытие.

Если днем влажно и дождливо, обязательно жду пару дней, пока не просохнут и побеги, и почва под ними. Если укрыть мокрые розы, они загниют.

Что сделать перед укрытием роз осенью

Удалить листву. Листья перед укрытием я срезаю секатором, иначе в сырости они начнут гнить и станут главным рассадником серой гнили и других болезней.

Провести дезинфекцию. Перед установкой каркаса полезно опрыскать кусты фунгицидом. Я предпочитаю простой и проверенный временем вариант – 3%-й раствор железного купороса (300 г на 10 л воды). Он уничтожает зимующие споры грибков, дезинфицирует кору и почву. Но применять его можно строго после того, как с куста удалены все листья, иначе раствор их сожжет.

Пригнуть или обрезать побеги. Плетистые, почвопокровные розы и шрабы я не обрезаю, а пригибаю к земле. Делаю это до стабильных заморозков (в мороз стебли становятся хрупкими и ломаются) в два-три приема с интервалом в несколько дней. Непослушные длинные ветви связываю в пучки, привязываю к верхушке веревку с колышком и постепенно подтягиваю их к земле. Под уложенные плети обязательно кладу подложку из досок или лапника, иначе от сырой земли побеги загниют. А вот чайно-гибридные розы и флорибунды пригнуть не получится – их я обрезаю под высоту будущего каркаса.

Чем лучше укрывать розы на зиму

Практика показывает, что надежнее всего соорудить воздушное укрытие на каркасе, уложив сверху в два слоя белый нетканый материал высокой плотности (спанбонд, лутрасил, геоспан плотностью 60 г/м²).

Чем больше площадь почвы под укрытием, тем лучше оно аккумулирует земное тепло и защищает цветы от сильных морозов. Поэтому для посаженных группами кустов я всегда ставлю общие каркасы-тоннели.

Частые ошибки при укрытии роз