Срок обучения в школе останется прежним – Кравцов

"Срок обучения в школе составляет 11 лет, как и закреплено в 273-м федеральном законе. Сегодня эта модель полностью работает и отвечает тому, что нужно современным детям", – сказал министр в интервью РИА Новости.

Кравцов напомнил, что ведомство внедрило единые федеральные программы. "Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны", – отметил министр.

Он добавил, что любые изменения требуют обсуждения в экспертном и педагогическом сообществе.

Что ждет учащихся в новом учебном году?

Минпросвещения утвердило базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, – он сохраняется на всех уровнях образования.

Как уточнили в ведомстве, это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников.

Для учащихся 5–9-х классов установлены следующие обязательные дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история (включая историю России, всеобщую историю и историю края), обществознание (с 2026 года – только с девятого класса), география, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), физкультура, безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка.

В учебные планы вводится новый предмет – "Духовно-нравственная культура России" (в 2026/2027 учебном году только для пятых классов, а со следующего – для пятых-седьмых). Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников.

В старшей школе изучаются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, безопасность жизнедеятельности, начальная военная подготовка и физкультура.