Срок рассмотрения заявок об использовании материнского капитала сократил Социальный фонд РФ

Сам сертификат в большинстве случаев формируется проактивно. Родителям достаточно направить электронное заявление. Как указал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков, в 2025 году срок рассмотрения заявок родителей был уменьшен с десяти до пяти рабочих дней.

"В текущем году мы продолжили развивать ускоренный формат обслуживания и уже добились уменьшения срока вынесения решения еще на один день – до четырех вместо пяти", – отметил он.

В публикации также отмечается, что благодаря цифровизации услуг специалисты фонда в 2026 году выносят решение по 99% заявлений раньше регламентного срока. По данным Соцфонда, в большинстве случаев это делается только на основании заявления, без запроса у семьи других данных.

По итогам первого полугодия 2026 года фонд удовлетворил 702 тыс. заявлений семей о распоряжении маткапиталом. Общая сумма перечисленных средств составила 241 млрд рублей.

Что такое материнский капитал

Это государственная поддержка семей в России. Сертификат дают при рождении или усыновлении первого ребенка (родившегося с 1 января 2020 года) либо второго и последующих детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года. Сумма в 2026 году составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 963,2 тыс. рублей на второго, если семья ранее не обращалась за выплатой.

Маткапитал можно получить, если на момент рождения или усыновления ребенка мать является гражданкой России, а он сам – гражданин РФ по рождению. Исключение – жители воссоединенных регионов. Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей достаточно иметь российское гражданство на момент оформления маткапитала.

Как правило, материнский капитал получает мать ребенка. Право на маткапитал возникает у мужчины, если он является единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого начало действовать с 1 января 2020 года, либо единственным усыновителем второго и последующего ребенка с 1 января 2007 года. Также это возможно, если у матери прекращается право на маткапитал: например, она умерла, лишена родительских прав, совершила умышленное преступление против ребенка, отменено усыновление.

Если у родителей или усыновителя прекратилось право на эту меру господдержки, например в связи с лишением родительских прав, право на маткапитал имеют их несовершеннолетние дети, а также учащиеся очно в возрасте до 23 лет (кроме тех, кто обучается в организациях дополнительного образования).

Как рассматриваются заявления на материнский капитал

Сертификат в электронном виде обычно формируется автоматически после регистрации рождения ребенка. Заявление о распоряжении средствами можно подать в личном кабинете на портале "Госуслуги", в МФЦ, в клиентском офисе Соцфонда, а также в банке (если материнским капиталом оплачивается первоначальный взнос при получении кредита или жилищный кредит).

После вынесения решения Социальный фонд в течение одного рабочего дня направляет заявителю уведомление – оно доставляется через личный кабинет на портале "Госуслуги", электронным заказным письмом "Почты России" (при наличии соглашения о подключении этого сервиса), а если получатель не зарегистрирован на "Госуслугах" – обычным письмом.

Если документы и сведения, которые нужны для принятия решения и запрашиваются Соцфондом, не поступят в установленный законодательством срок, время рассмотрения заявки может быть увеличено. В таком случае решение выносится в срок, не превышающий 12 рабочих дней с даты приема заявления.