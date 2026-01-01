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Срок рассмотрения заявок об использовании материнского капитала сократил Социальный фонд РФ

Средний срок рассмотрения заявок на распоряжение средствами материнского капитала составляет до четырех дней. Об этом во вторник, 11 августа 2026 года, сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок об использовании маткапитала

(Иллюстрация)

©Evgeny Haritonov / Shutterstock/Fotodom

Сам сертификат в большинстве случаев формируется проактивно. Родителям достаточно направить электронное заявление. Как указал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков, в 2025 году срок рассмотрения заявок родителей был уменьшен с десяти до пяти рабочих дней.

"В текущем году мы продолжили развивать ускоренный формат обслуживания и уже добились уменьшения срока вынесения решения еще на один день – до четырех вместо пяти", – отметил он.

В публикации также отмечается, что благодаря цифровизации услуг специалисты фонда в 2026 году выносят решение по 99% заявлений раньше регламентного срока. По данным Соцфонда, в большинстве случаев это делается только на основании заявления, без запроса у семьи других данных.

По итогам первого полугодия 2026 года фонд удовлетворил 702 тыс. заявлений семей о распоряжении маткапиталом. Общая сумма перечисленных средств составила 241 млрд рублей.

Что такое материнский капитал

Это государственная поддержка семей в России. Сертификат дают при рождении или усыновлении первого ребенка (родившегося с 1 января 2020 года) либо второго и последующих детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года. Сумма в 2026 году составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и 963,2 тыс. рублей на второго, если семья ранее не обращалась за выплатой.

Маткапитал можно получить, если на момент рождения или усыновления ребенка мать является гражданкой России, а он сам – гражданин РФ по рождению. Исключение – жители воссоединенных регионов. Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей достаточно иметь российское гражданство на момент оформления маткапитала.

Как правило, материнский капитал получает мать ребенка. Право на маткапитал возникает у мужчины, если он является единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого начало действовать с 1 января 2020 года, либо единственным усыновителем второго и последующего ребенка с 1 января 2007 года. Также это возможно, если у матери прекращается право на маткапитал: например, она умерла, лишена родительских прав, совершила умышленное преступление против ребенка, отменено усыновление.

Если у родителей или усыновителя прекратилось право на эту меру господдержки, например в связи с лишением родительских прав, право на маткапитал имеют их несовершеннолетние дети, а также учащиеся очно в возрасте до 23 лет (кроме тех, кто обучается в организациях дополнительного образования).

Как рассматриваются заявления на материнский капитал

Сертификат в электронном виде обычно формируется автоматически после регистрации рождения ребенка. Заявление о распоряжении средствами можно подать в личном кабинете на портале "Госуслуги", в МФЦ, в клиентском офисе Соцфонда, а также в банке (если материнским капиталом оплачивается первоначальный взнос при получении кредита или жилищный кредит).

После вынесения решения Социальный фонд в течение одного рабочего дня направляет заявителю уведомление – оно доставляется через личный кабинет на портале "Госуслуги", электронным заказным письмом "Почты России" (при наличии соглашения о подключении этого сервиса), а если получатель не зарегистрирован на "Госуслугах" – обычным письмом.

Если документы и сведения, которые нужны для принятия решения и запрашиваются Соцфондом, не поступят в установленный законодательством срок, время рассмотрения заявки может быть увеличено. В таком случае решение выносится в срок, не превышающий 12 рабочих дней с даты приема заявления.

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Метки: материнский капитал Социальный фонд России
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