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Стандарты обучения в начальной школе обновят в 2027 году

Обновление направлено на выстраивание непрерывности обучения между дошкольным и начальным звеном, а также на согласование требований с последующими уровнями образования.

Минпросвещения России в 2027 году планирует пересмотреть федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 1–4-х классов, заявил в субботу, 29 августа 2026 года, в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

В министерстве уточнили, что изменения призваны синхронизировать содержание образования на разных этапах и обеспечить для детей более плавный переход от дошкольной подготовки к обучению в школе.

Ранее Кравцов информировал, что Минпросвещения приступило к разработке проекта обновленного стандарта для 5–9-х классов. В документе будет четко определено, чему именно должны научиться школьники, а также каким образом взаимосвязаны различные учебные дисциплины.

Федеральный государственный образовательный стандарт – это обязательный для всех государственных школ свод правил и требований к обучению, результатам учеников и условиям работы. В частности, ФГОС определяет, какие учебники писать, сколько часов выделять на изучение предмета и какими должны быть итоговые экзамены. Кроме того, стандарт задает уровень знаний, умений и личных навыков, которые должен получить школьник на каждом этапе обучения.

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Метки: Минпросвещения школа
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