Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля

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Первое повышение привяжут к росту цен за прошедший год, второе – к увеличению доходов Соцфонда. Такой порядок увязывает выплаты с поступлениями и поддерживает баланс системы обязательного пенсионного страхования, отметил СФР.

С 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии поднимется до 10,2 тыс. руб. Это автоматически увеличит надбавки для отдельных категорий, в том числе для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы: их фиксированная выплата составит почти 20,5 тыс. руб. в месяц. Индексация также повысит надбавки за северный и сельский стаж и за содержание близких родственников.

Одновременно в феврале на 6,8% увеличится надбавка к пенсии по уходу за пожилыми 80+ и инвалидами I группы: ее размер составит 1,5 тыс. руб. в месяц.

В 2027 году сохранится индексация пенсий по государственному обеспечению: с 1 апреля вырастут выплаты получателям социальных пенсий, гражданам, пострадавшим от радиации, отдельным категориям военнослужащих и другим льготникам. Работающим пенсионерам, помимо индексации, 1 августа проведут перерасчет с учетом страховых взносов, перечисленных работодателями.

Сейчас страховые пенсии индексируются раз в год – 1 января. В 2026-м их повысили на 7,6%, средняя пенсия по старости увеличилась на 1,9 тыс. и достигла 27 тыс. руб.

Почему страховые пенсии начинают индексировать дважды в год

Переход на двухэтапную индексацию в 2027 году – это запуск базовой страховой модели, которая изначально была заложена в пенсионном законодательстве, но вступала в силу с отсрочкой. До 2027 года действовал переходный порядок, при котором страховые пенсии увеличивали один раз в год – с 1 января. Такой механизм позволял заранее заложить в бюджет фиксированный процент повышения. Например, в 2026 году индексация прошла единоразово и составила 7,6%.

С 2027 года система начинает работать по двухступенчатой схеме. На первом этапе, с 1 февраля, всю страховую пенсию (и фиксированную выплату, и стоимость пенсионного балла) корректируют на уровень фактической инфляции за прошлый год. На втором этапе, с 1 апреля, проводится дополнительная индексация стоимости пенсионного балла – ее размер зависит от роста доходов Социального фонда, то есть от объема поступивших страховых взносов и динамики зарплат в стране.

При этом закон содержит важное ограничение: апрельская прибавка не может превышать темпы роста доходов СФР в расчете на одного пенсионера. Такой механизм позволяет одновременно защищать покупательную способность выплат от роста цен и сохранять финансовую устойчивость пенсионной системы без резкого увеличения нагрузки на федеральный бюджет.

Как рассчитывается страховая пенсия и сколько будет стоить пенсионный балл в 2027 году

Страховая пенсия по старости складывается из двух частей – фиксированной выплаты и стоимости накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК, или баллов). Чтобы узнать размер своей пенсии, нужно умножить количество баллов на актуальную стоимость одного коэффициента и прибавить к полученной сумме фиксированную выплату.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 руб. В 2027 году она увеличится дважды. С 1 февраля, после индексации на 6,8%, цена одного коэффициента вырастет до 167,42 руб., а с 1 апреля, после дополнительного повышения на 3,3%, достигнет 172,94 руб.

Фиксированная выплата в 2027 году индексируется только один раз – с 1 февраля она поднимется на 6,8% и составит 10,2 тыс. руб. В апреле эта часть пенсии не меняется: вторая индексация затрагивает исключительно стоимость пенсионного балла.

Узнать количество своих накопленных баллов тем, кто еще не вышел на пенсию, можно в выписке о состоянии индивидуального лицевого счета. Действующие пенсионеры могут уточнить состав и размер своей выплаты в справке о назначенных пенсиях. Заказать оба документа бесплатно получится на портале "Госуслуги", на сайте Социального фонда или в МФЦ.

Как индексируют пенсии работающим пенсионерам

Индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возобновилась в 2025 году – до этого с 2016 по 2024 год выплаты им не повышали, а все пропущенные коэффициенты фиксировались на лицевом счете. С 2027 года работающие пенсионеры, как и неработающие, будут получать прибавку дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля.

Главная особенность начисления заключается в том, что процент индексации применяют не к той сумме, которую человек получает на руки во время работы, а к более высокому "условному" размеру пенсии. В этот базовый расчет включены все индексации, пропущенные за годы трудовой деятельности. Прибавку, рассчитанную от этой полной суммы, добавляют к текущей выплате пенсионера.

Недополученную за период с 2016 по 2024 год разницу выплатят в полном объеме после того, как пенсионер уволится. Социальный фонд проведет перерасчет автоматически на основании данных от работодателя, а повышенную пенсию назначат с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Кроме плановой индексации, для трудоустроенных пенсионеров сохраняется ежегодный беззаявительный перерасчет с 1 августа. Его проводят с учетом страховых взносов, которые работодатель перечислил в фонд за предыдущий год. Максимальная августовская прибавка ограничена тремя пенсионными баллами – в 2027 году, после всех повышений, она составит около 518,8 руб.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений.