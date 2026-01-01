Такси в Екатеринбурге резко подорожало из-за дефицита бензина и очередей на заправках – ЕАН

Несколько жителей Екатеринбурга описали резкий рост цен на такси в пятницу и субботу. Одна из пассажирок сообщила, что поездка с Фурманова обошлась в 950 рублей вместо обычных 400, а водитель отказался брать дальние заказы после трехчасового стояния в очереди за бензином. Другая горожанка рассказала, что дорога с Новокольцовского стоила 800 рублей вместо 300, и сослалась на слова таксиста о том, что больше половины водителей не вышли на линию. Еще один житель передумал ехать в аэропорт Кольцово, увидев цену 1400 рублей за 20 минут пути. Пассажирка, вызвавшая такси около полуночи со Старых Большевиков до Пионерского, заплатила 800 рублей вместо обычных 300 и ждала машину 15 минут.

Все опрошенные ЕАН жители Екатеринбурга связывают подорожание с нехваткой бензина. Эти жалобы не единичны: власти региона уже признали ситуацию с топливом непростой. По данным правительства Свердловской области, около 50% АЗС приходится на "Лукойл", который испытывает временный дефицит из-за перестройки логистики, тогда как "Газпромнефть" реализует объем топлива, на 70% превышающий уровень аналогичного периода прошлого года. Очереди на заправках связывают с ажиотажным спросом перед началом учебного года и окончанием отпусков.

Правительство Свердловской области ранее обратилось в Минэнерго России с просьбой перераспределить поставки топлива между сетями "Газпромнефть" и "Лукойл". Экстренные и жизнеобеспечивающие службы, а также общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме.

В Каменске-Уральском на АЗС "Газпромнефть" водители столкнулись с требованием оплаты только наличными, объясняемым отсутствием интернета, передает ЕАН. Один из автомобилистов рассказал, что простоял в очереди два часа 11 минут, но заправился, потому что взял наличные.

В правительстве РФ ранее обсудили логистику топливных поставок и формирование запасов бензина.