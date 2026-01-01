В правительстве обсудили логистику топливных поставок и формирование запасов бензина

Представитель Минэнерго рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и поставок, объемах импорта топлива, реализуемых дополнительных мерах для обеспечения потребителей топливом.

"Отдельное внимание было уделено состоянию логистических цепочек и формированию запасов основных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", – указывают в правительстве.

В ФАС отметили, что активно работают со всеми участниками рынка над обеспечением "экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты".

Участники совещания от отраслевых компаний отчитались о ходе выполнения поставок.

Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий по снабжению регионов топливом, контролю за состоянием запасов и бесперебойной логистике.

О каких-то конкретных мерах в информационном сообщении правительства речь не идет. Также не упоминаются и какие-то отдельные регионы, что делалось по итогам предыдущих заседаний.

Совещания у Новака продолжаются

Новак регулярно проводит совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Последние имели место 5, 11, 14, 18, 21 августа.

Так, на совещании 18 августа Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо. Также российский вице-премьер поручил усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках.

На том совещании отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Мордовии.

21 августа представитель Минэнерго заявил на совещании, что нефтяные компании нарастили поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Поставки растут в том числе за счет импорта, выпуска в обращение топлива классов К2, К3, К4 ("Евро-2", "Евро-3", "Евро-4").

Отдельно на совещании 21 августа была рассмотрена ситуация в Тыве, Чувашии, Удмуртии, Белгородской области.

После того совещания состоялись встречи вице-премьера с губернаторами Алтайского края Виктором Томенко и Иркутской области Игорем Кобзевым. В фокусе внимания оставалась ситуация на рынке топлива.

Дефицит топлива и рост цен

В последние недели и месяцы в ряде российских регионов возникла непростая ситуация с топливом. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом.

В июле ограничения стали постепенно ослаблять, однако в середине августа в ряде регионов, включая Московский и соседние, ситуация вновь усложнилась, на АЗС снова возникли очереди, снова были введены ограничения на отпуск бензина.

За период с 18 по 24 августа средние цены на АИ-92 и АИ-95 выросли в России на 0,9%, на АИ-98 и выше – на 0,3%. Цены на дизельное топливо в среднем остались за неделю на прежнем уровне, свидетельствуют опубликованные 26 августа данные Росстата. Неделей ранее наблюдался рост цен на АИ-92 и АИ-95 на 0,5%. С 18 по 24 августа автомобильный бензин подорожал в 55 регионах РФ. Самым значительным этот рост был в Дагестане, на 7,8%, и в Рязанской области, на 6,2%.

В сравнении с началом августа АИ-92 подорожал на 0,2%, АИ-95 – на 0,4%, АИ-98 – на 1,2%. С начала же года рост цен на эти марки составил 19,5%, 19,6%, 14,5% соответственно. Годовой рост цен на автомобильный бензин в Минэкономразвития оценили в 24,58%.

Как реагируют в ФАС на проблемы с топливом?

В ФАС в последние недели и месяцы не раз указывали на нарушения, допускаемые топливными компаниями.

Так, 14 июля в ФАС информировали, что региональные управления службы направили ряд предупреждений участникам топливного рынка в связи с ростом цен. Предупреждения были сделаны в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Краснодарском крае, Удмуртии.

В том числе Краснодарское УФАС направило предупреждения ООО МХО "Рассвет" (АЗС под коммерческим обозначением "Уфимнефть"), ООО "Крымэнергоресурс" (АЗС "Атан"), ООО "Ветлан" (АЗС "Степная"), ООО "Лаба" (АЗС "Лаба"), ООО "Южная нефтяная компания" (АЗС "Южная нефтяная компания"), ООО "НК Нефтесфера" (АЗС "Нефтесфера").

Новое объявление последовало 11 августа. В нем речь шла о Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Саратовской и Брянской областях. Если продолжать тему Краснодарского края, то дела были возбуждены в отношении "Рассвета", "Лабы", "Южной нефтяной компании", "Нефтесферы". В установленный срок они не исполнили предупреждения УФАС.

26 августа стало известно, что дело из-за цен на бензин возбудили в отношении сети АЗС "Трасса".

"Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС «Трасса». Это, в свою очередь, привело к диспаритету розничных цен компании по отношению ценам, установленным на автозаправочных станциях нефтяных компаний", – уточнили в управлении ФАС по Московской области.