Цены на бензин выросли за неделю в 55 регионах

По состоянию на 24 августа, за литр АИ-92 просили в среднем 73,08 рубля против 72,49 рубля 17 августа, за литр АИ-95 – 79,32 против 78,58, за литр АИ-98 и выше – 102,2 против 101,89, за литр дизельного топлива – 88,4 против 88,48.

На прошлой неделе наблюдался рост цен на АИ-92 и АИ-95 на 0,5%.

В сравнении с началом августа АИ-92 подорожал на 0,2%, АИ-95 – на 0,4%, АИ-98 – на 1,2%. С начала же года рост цен на эти марки составил 19,5%, 19,6%, 14,5% соответственно. Годовой рост цен на автомобильный бензин в Минэкономразвития оценили в 24,58%.

Дизель с начала месяца просел в цене на 2,5%, но с начала года прибавил 18,4%.

За период с 18 по 24 августа автомобильный бензин подорожал в 55 регионах РФ. Самым значительным этот рост был в Дагестане, на 7,8%, и в Рязанской области, на 6,2%.

В пяти регионах цены снизились, в том числе в Крыму – на 8,5%, в Хакасии – на 2,8%.

В Москве за отчетный период автомобильный бензин стал дороже на 0,6%, в Санкт-Петербурге средняя цена почти не изменилась.

Информация Росстата основана на данных еженедельного мониторинга цен на 1800 с лишним АЗС в 280 городах России.

В последние недели и месяцы в ряде российских регионов возникла непростая ситуация с топливом. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом.

В июле ограничения стали постепенно ослаблять, однако в середине августа в ряде регионов, включая Московский и соседние, ситуация вновь усложнилась, на АЗС снова возникли очереди, снова были введены ограничения на отпуск бензина.

Действующий в настоящее время запрет на экспорт бензина введен на срок до 31 января 2027 года, запрет на экспорт дизельного топлива для компаний-производителей – до 1 сентября текущего года, для непроизводителей – до 31 января 2027 года. До 30 ноября запрещен вывоз из страны авиакеросина.

21 августа в Минэнерго сообщили, что нефтяные компании увеличили поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта и выпуска в обращение топлива экоклассов К2, К3 и К4 ("Евро-2", "Евро-3", "Евро-4"). 22 августа вице-премьер РФ Александр Новак указал, что часть НПЗ возобновила работу после ремонтов, это должно дополнительно поддержать поставки. Также он указал, что балансировке внутреннего рынка способствует импорт нефтепродуктов.