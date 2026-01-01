Бензин подорожал за неделю на 0,5%

Средние потребительские цены по состоянию на 17 августа составили:

на бензин – 76,38 рубля против 76,04 рубля на 10 августа;

в том числе на АИ-92 – 72,49 рубля против 72,17 рубля;

в том числе на АИ-95 – 78,58 рубля против 78,21 рубля;

в том числе на АИ-98 и выше – 101,89 рубля против 101,78 рубля;

на дизельное топливо – 88,48 рубля против 88,97 рубля.

За отчетный период цены поднялись в 40 регионах России, причем сильнее всего – в Красноярском крае, на 8,1%. Снизились цены в 20 регионах. Самое значительное падение зафиксировано в Тыве, минус 3,6%.

В Москве за период с 11 по 17 августа автомобильный бензин стал дороже на 0,8%, а в Санкт-Петербурге средняя цена на него почти не изменилась.

С начала августа, по данным Росстата, автомобильный бензин в среднем просел в цене на 0,6%, в том числе АИ-92 – на 0,7%, АИ-95 – на 0,5%. Литр бензина марок АИ-98 и выше подорожал на 0,9%. Дизель опустился на 2,5%. С начала года по всем этим категориям наблюдался рост цен – на 18,3%, 18,5%, 18,5%, 14,1% и 18,4% соответственно.

Кризис на топливном рынке и ответ на него

В последние недели и месяцы в ряде российских регионов возникла непростая ситуация с топливом. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом.

На уровне отдельных субъектов и сетей АЗС (в Крыму, Оренбургской, Тверской, Липецкой областях и других регионах) введены лимиты: отпуск бензина по четным/нечетным дням, ограничения до 20–50 литров в одни руки, запрет на розлив в канистры.

18 августа вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Госдумы, регионов, отраслевых компаний. Он поручил усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках.

В пресс-службе правительства РФ рассказали, что на совещании "отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия".

19 августа Новак сообщил: ситуация на топливном рынке России значительно улучшится с завершением ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Это, как рассчитывают в правительстве, должно произойти в ближайшее время.

"Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо, более низкого класса – Евро-2, Евро-3, Евро-4", – добавил Новак.