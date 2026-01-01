18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Экономика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо

Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо

Также российский вице-премьер поручил усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. Александр Новак во вторник, 18 августа 2026 года, провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Госдумы, регионов, отраслевых компаний.

Автозаправка

©jittawit21/Shutterstock/Fotodom

В пресс-службе правительства РФ рассказали, что на совещании "отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия".

"ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия", – цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Кроме того, ФАС проинформировала, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных заправках.

Аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, добавили в пресс-службе правительства.

На какие меры пошли власти РФ для борьбы с дефицитом бензина?

  • Временный мораторий на вывоз автомобильного бензина за границу (действовавший ранее для трейдеров) был ужесточен и продлен для всех участников рынка, включая прямых производителей, до 31 января 2027 года.
  • С 1 июня введен запрет на вывоз авиакеросина (до конца ноября), а с 9 июля – полный запрет на экспорт дизельного топлива.
  • Возврат к Евро-3 и Евро-2. Правительство официально разрешило НПЗ и нефтебазам выпускать на внутренний рынок топливо сниженных экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Это позволило резко увеличить объемы выпуска за счет вовлечения более простых компонентов.
  • Снижение биржевых нормативов. Чтобы уменьшить спекулятивное давление на бирже, норматив обязательных продаж бензина класса Евро-5 на торгах временно снизили с 15% до 10% от объема производства.
  • Акцизные вычеты на нафту. Президент Владимир Путин подписал закон об обложении акцизом бензина, производимого путем смешения нафты (прямогонного бензина) с другими компонентами, что дает производителям право на налоговый вычет при насыщении рынка.
  • Мораторий на обнуление демпфера. Власти скорректировали условия топливного демпфера (субсидий нефтяникам), защитив компании от обнуления выплат при сильных колебаниях оптовых цен.
  • Продление инвестконтрактов. Большим НПЗ сдвинули сроки обязательной модернизации мощностей из-за санкционных ограничений на импортное оборудование и выделили средства на реконструкцию.
  • Изменение графиков ремонтов. По требованию Минэнерго нефтяные компании максимально сократили сроки текущих ремонтов на заводах и перенесли часть плановых работ с летнего периода высокого спроса.
  • Льготы на перевозку. Совместно с РЖД были введены льготные тарифы на транспортировку топлива в наиболее пострадавшие и удаленные регионы.
  • Локальные ограничения (в регионах). На уровне отдельных субъектов и сетей АЗС (в Крыму, Оренбургской, Тверской, Липецкой областях и других регионах) введены жесткие лимиты: отпуск бензина по четным/нечетным дням, ограничения до 20–50 литров в одни руки и запрет на розлив в канистры.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: александр новак бензин топливо
Рекомендательный сервис