Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо

В пресс-службе правительства РФ рассказали, что на совещании "отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия".
"ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия", – цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".
Кроме того, ФАС проинформировала, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных заправках.
Аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, добавили в пресс-службе правительства.
На какие меры пошли власти РФ для борьбы с дефицитом бензина?
- Временный мораторий на вывоз автомобильного бензина за границу (действовавший ранее для трейдеров) был ужесточен и продлен для всех участников рынка, включая прямых производителей, до 31 января 2027 года.
- С 1 июня введен запрет на вывоз авиакеросина (до конца ноября), а с 9 июля – полный запрет на экспорт дизельного топлива.
- Возврат к Евро-3 и Евро-2. Правительство официально разрешило НПЗ и нефтебазам выпускать на внутренний рынок топливо сниженных экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Это позволило резко увеличить объемы выпуска за счет вовлечения более простых компонентов.
- Снижение биржевых нормативов. Чтобы уменьшить спекулятивное давление на бирже, норматив обязательных продаж бензина класса Евро-5 на торгах временно снизили с 15% до 10% от объема производства.
- Акцизные вычеты на нафту. Президент Владимир Путин подписал закон об обложении акцизом бензина, производимого путем смешения нафты (прямогонного бензина) с другими компонентами, что дает производителям право на налоговый вычет при насыщении рынка.
- Мораторий на обнуление демпфера. Власти скорректировали условия топливного демпфера (субсидий нефтяникам), защитив компании от обнуления выплат при сильных колебаниях оптовых цен.
- Продление инвестконтрактов. Большим НПЗ сдвинули сроки обязательной модернизации мощностей из-за санкционных ограничений на импортное оборудование и выделили средства на реконструкцию.
- Изменение графиков ремонтов. По требованию Минэнерго нефтяные компании максимально сократили сроки текущих ремонтов на заводах и перенесли часть плановых работ с летнего периода высокого спроса.
- Льготы на перевозку. Совместно с РЖД были введены льготные тарифы на транспортировку топлива в наиболее пострадавшие и удаленные регионы.
- Локальные ограничения (в регионах). На уровне отдельных субъектов и сетей АЗС (в Крыму, Оренбургской, Тверской, Липецкой областях и других регионах) введены жесткие лимиты: отпуск бензина по четным/нечетным дням, ограничения до 20–50 литров в одни руки и запрет на розлив в канистры.