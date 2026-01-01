Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо

В пресс-службе правительства РФ рассказали, что на совещании "отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия".

"ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, а к участникам рынка применены соответствующие меры воздействия", – цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Кроме того, ФАС проинформировала, что продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, которые направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных заправках.

Аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, добавили в пресс-службе правительства.

На какие меры пошли власти РФ для борьбы с дефицитом бензина?