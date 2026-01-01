Умер актер Юрий Цурило

"Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило!" – написал Всеволод Цурило.

Причина смерти актера пока не сообщается.

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в Вязниках Владимирской области. В 1973 году он окончил Ярославское театральное училище и работал в театрах Великого Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска. С 1993 года более 10 лет служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Широкую известность Цурило получил после выхода фильма Алексея Германа "Хрусталёв, машину!", где сыграл главную роль – генерал-майора медицинской службы Юрия Клёнского. Всего в фильмографии актера более 140 работ. Среди наиболее известных проектов – "В августе 44-го", "Поп", "Дурак", "Вий 3D", "Питер FM" и сериал "Чернобыль".