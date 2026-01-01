Умерла актриса Наталья Трубникова, сыгравшая принцессу Мелисенту в фильме "31 июня"

Telegram-каналы сообщают, что Трубникову нашла в ее квартире в центре Москвы соседка, зашедшая к актрисе после того, как она перестала отвечать на звонки.

Вдова брата Трубниковой Лариса Николаевна рассказала РИА Новости, что актрисы не стало вечером в понедельник. По словам родственников, Трубникова жила одна, страдала болезнью Альцгеймера и последние дни жизни не могла передвигаться самостоятельно.

По словам вдовы брата Трубниковой, актрису похоронят рядом с мужем, режиссером-балетмейстером и хореографом Анатолием Кулаковым. "Пока не знаем когда, но похороним на Ваганьковском кладбище, рядом с мужем. Там фамильное место", – рассказала она.

Биография и роли Натальи Трубниковой

Наталья Трубникова родилась 17 августа 1955 года в Москве. С раннего детства она занималась танцами. Окончила хореографическое училище при Большом театре, впоследствии – балетмейстерский факультет ГИТИСа.

После окончания хореографического училища Трубникова много лет выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В кино она дебютировала в 1976 году в роли капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в фильме "12 стульев" Марка Захарова. В новогоднюю ночь 1979 года на экраны вышел музыкальный фильм Леонида Квинихидзе "31 июня". Роль принцессы Мелисенты, которую сыграла Трубникова, стала главной в ее карьере. Впоследствии она вспоминала, что после этой роли превратилась в "актрису кинопроб". Режиссеры приглашали ее на пробы, но не утверждали.

Как рассказывала Трубникова, во многом это было связано с тем, что появилось негласное распоряжение – артистов балета в кино не брать. В 1979 году во время гастролей в Нью-Йорке танцовщик Большого театра Александр Годунов, сыгравший в фильме "31 июня" придворного музыканта, попросил в США политического убежища. После этого чиновники считали, что артисты балета в любой момент могут уехать из страны и остаться там. Режиссеры, в свою очередь, боялись, что фильм из-за этого ляжет на полку, как это произошло с картиной Квинихидзе.

Наталья Трубникова также снялась в картинах "Клоун" (1980), "Шляпа" (1981), "Смерть на взлете" (1982), "Формула любви" (1984) и "Тайна Снежной королевы" (1986). В большинстве случаев она играла эпизодические роли. Последней ее киноработой стал российско-германско-польский сериал "Аляска Кид" 1993 года. После актриса появилась в кадре только в фильме-балете "Откровения" (1994).

В 1990 году вместе с супругом Трубникова открыла школу "Русская Академия Моделей", выпускницы которой работали в престижных агентствах России, Европы и США, включая Red Stars и Fashion.