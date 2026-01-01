Содержание:

Как расширяется география запретов вейпов

Волна региональных запретов резко ускорилась в середине ноября 2026 года. 19 ноября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что законы одобрили 28 субъектов. Уже 20 ноября к этому перечню присоединились парламенты Брянской, Кемеровской (Кузбасса) и Кировской областей, доведя общее число регионов до 31.

По прогнозам вице-спикера, до конца 2026 года число субъектов, решившихся на полный запрет, может превысить 70. В настоящий момент законопроекты активно готовятся или проходят чтения в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, Башкортостане, Бурятии, Мурманской и Калужской областях. В Республике Крым документ уже прошел первое чтение, а окончательное утверждение запланировано на декабрь.

Где вейпы запретили

На сегодняшний день законы о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) приняты в следующих субъектах:

Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург (закон принят в третьем чтении 18 ноября), Ленинградская область (власти двух регионов намеренно синхронизировали запрет, чтобы исключить "вейп-туризм" между городом и областью), Калининградская и Вологодская области, Республика Карелия, а также Ненецкий автономный округ.

Центральная Россия: Брянская, Рязанская и Смоленская области.

Поволжье: Республики Татарстан, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия, Пермский край, а также Кировская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области.

Юг России: Ростовская и Астраханская области, а также Республика Северная Осетия – Алания. При этом власти южных регионов уже заявили о достигнутом консенсусе: в ближайшее время легальная продажа вейпов должна исчезнуть на всем юге страны.

Урал, Сибирь и Дальний Восток: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Забайкальский края, Республика Алтай, Кемеровская и Томская области, а также Республика Саха (Якутия).

Как работает федеральный закон и какие предусмотрены штрафы

Правовую основу для региональных ограничений создал Федеральный закон от 26 июня 2026 года № 186-ФЗ, подписанный президентом Владимиром Путиным. Документ наделил регионы правом самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу как никотинсодержащих, так и безникотиновых жидкостей и самих устройств на пятилетний срок – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. При этом системы нагревания табака (такие как IQOS или glo) под действие этого закона не подпадают.

Пилотными регионами, попытавшимися ввести запреты раньше всех, стали Пермский край (где ограничения действовали с 1 марта 2026 года) и Северная Осетия (с 1 сентября 2026 года), однако после принятия федерального закона все субъекты привели сроки в соответствие с единой датой старта эксперимента – 1 марта 2027 года. Кроме того, с 1 января 2027 года вступит в силу отдельный федеральный закон, обязывающий производителей раскрывать полный состав курительных смесей.

Ответственность за нарушение запрета устанавливается как на федеральном уровне (вплоть до аннулирования лицензии и крупных оборотных штрафов по ст. 14.53 КоАП РФ – до 600 тыс. рублей для юрлиц), так и на уровне региональных кодексов. Например, в Красноярском крае для нарушителей ввели отдельные штрафы от 20–30 тыс. рублей для ИП и до 100–150 тыс. рублей для юридических лиц, тогда как в Ленинградской области на старте решили ограничиться санкциями в 10–30 тыс. рублей с возможностью их последующего ужесточения.

Что будет с рынком электронных сигарет и вейп-шопами в России

Принятие законов означает закрытие или вынужденное перепрофилирование тысяч специализированных точек по всей стране. Только в Санкт-Петербурге, по оценкам городской администрации, под закрытие попадают 615 профильных вейп-шопов (не считая табачных лавок и супермаркетов), а в Вологодской области власти уже отчитались о ликвидации более 300 торговых точек.

Власти регионов объясняют жесткие меры резким омоложением аудитории вейперов и ростом числа подростковых отравлений (например, в Калининградской области за три года зафиксировали 29 случаев тяжелых отравлений и один летальный исход среди несовершеннолетних).

В то же время представители деловых объединений предупреждают о рисках ухода рынка в тень: по оценкам участников рынка, доля нелегального оборота вейпов в стране уже значительна, и полный запрет легальной розницы может стимулировать неконтролируемую торговлю через мессенджеры и маркетплейсы.

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рыками (Росалкогольтабакконтроль) сможет с 1 марта 2026 года принимать решения о досудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной продукции, кальянов и устройств наподобие IQOS.